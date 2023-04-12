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俄烏戰爭軍火庫存見底！　南韓3月簽「出租美國」50萬發砲彈

▲▼美國向尹錫悅政府要求提供南韓產製的155mm砲彈50萬發。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國向尹錫悅政府要求提供南韓產製的155mm砲彈50萬發。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

距離南韓總統尹錫悅訪美（4月26、27日）只剩下不到2周的時間，然而如今卻爆出美國情報機構監聽南韓總統幕僚的機密文件外洩，內容談及俄烏戰爭下南韓的軍武援助事宜。最新消息指出，南韓政府其實早就於今年3月和美國簽約，租給美國155mm砲彈50萬發，其規模相當美國去年援烏砲彈的一半。

根據韓媒《東亞日報》，隨著俄烏戰爭邁向長期化，美國、烏克蘭和其他同盟陣營的彈藥消耗速度加快，繼去年底南韓同意向美國出售10萬發155mm砲彈後，今年2月美國拜登政府再次要求南韓販賣10萬發以上的砲彈，考量到美韓同盟關係、尹錫悅4月底訪美等要素，面有難色的南韓政府不得不向美方妥協。

南韓多名政府消息人士昨（11）日透露，其實先前尹錫悅多次強調，不會向開戰中的國家提供殺傷性武器，然而考量到南韓本身的外交環境和條件，南韓構思出折衷方案，南韓與美國最終於3月協議，南韓將以「租借」的形式提供給美國50萬發155mm砲彈。

這50萬發砲彈，不僅是南韓2月販售給美國砲彈數量的5倍、也是去年美國軍援烏克蘭（約100萬發）的近一半規模。

報導指出，將採用和2月販售給美國10萬發砲彈時相同的模式，確保美軍為砲彈最終使用者，這50萬發155mm砲彈並不會在第一時間送抵烏克蘭，而是先用來填補美軍的砲彈庫存，而美軍自身使用的砲彈則被提供給烏克蘭。

由於是採「租借」形式，未來美國仍得將50萬發砲彈歸還給南韓，因此相對較能保證砲彈的最終使用權不是烏軍，與南韓所固守的「不提供開戰中國家殺傷性武器」之立場互不違背。

南韓政府消息人士透露，從今年初烏克蘭境內的砲彈庫存量見底，美國國防部3月公佈將對烏克蘭提供包括155mm砲彈在內、規模達3億5000萬美元的軍援，至於去年2月到今年3月提供烏克蘭約35萬發砲彈的歐盟（EU）也表示，今年12月底前將追加提供100萬發砲彈。

南韓也有部分人士持質疑聲浪，表示就算南韓同意以「租借」形式暫時提供美國50萬發砲彈，也無法保證南韓產製砲彈最終不會流入烏克蘭，淪為攻擊俄軍的殺傷性武器，而此舉也無法保證不會觸怒俄國總統普丁。

►南韓總統府遭美國監聽 府方駁斥「假消息」！美防長主動致電南韓

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