烏克蘭境內「多國特種部隊」曝光　機密文件披露：英國人數最多

▲烏克蘭國旗在首都基輔上空飄揚。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國大量高度機密軍事情報文件外洩並在網路流傳，美國正調查洩露源頭。其中一份文件披露，許多國家的特種部隊已進入烏克蘭境內，以英國50人最多，美國、法國、荷蘭、拉脫維亞等北約成員國特種部隊也在烏克蘭。

BBC報導，這些洩露文件詳述烏克蘭戰情，包括烏方準備在春季反攻的敏感細節，部分文件還被標註「高度機密」。根據一份標明3月23日的文件，英國在烏克蘭境內擁有最多特種部隊成員，人數為50人，其次是北約成員國拉脫維亞17人、法國15人、美國14人、荷蘭1人。

文件內容並未提及這些特種部隊成員的部署地點以及執行何種任務，儘管人數不多，但毫無疑問會出現一些波動。英國特種部隊由多個不同專業領域的精銳軍事單位組成，被視為是世界上最有能力的部隊之一。不過與美國等其他國家的不同之處在於，英國政府的政策是不對特種部隊發表評論。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，司法部已展開刑事調查，要找到文件洩露源頭。就在11日，美國國務卿布林肯和奧斯汀與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）、國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）會談，試圖安撫烏克蘭。

另據福斯新聞報導，截至11日，網路已流傳多達53分機密文件，其中許多標註日期為2月23日及3月1日。多名美國國防情報人員指出，除了國防機密文件外流，其實也有一些是從未出現在五角大廈簡報中的高度機密文件，似乎是來自中央情報局（CIA）及國家安全局（NSA），因此整起外洩事件源頭很可能來自五角大廈之外。