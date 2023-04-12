加拿大國防主席讚蔡英文高品質執政　「台灣議題就是加拿大議題」

▲總統蔡英文上午接見加拿大眾議院國防委員會主席、自由黨議員馬凱（John McKay）訪問團。（圖／總統府直播）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文12日接見加拿大聯邦眾議院外交及國防事務訪問團時表示，加拿大是CPTPP重要成員，喊話希望台灣可以加入，強調台灣已經做好準備，共同遵守高標準國際貿易規範；而加拿大眾議院國防委員會主席馬凱（John McKay）則大讚蔡英文的領導，展現勇氣跟力量，有注意到高品質執政，他強調這次來訪，則是充分展現「台灣的議題就是加拿大的議題」。

蔡英文表示，歡迎馬凱主席率團來台灣，這次訪團成員來自加拿大眾議院外交、國防委員會、中國關係特別委員會等，且分屬四大政黨，展現跨黨派對台灣的支持，她代表台灣人民表達感謝。

蔡英文說，各位都多次訪問台灣，感謝各位在國會支持台灣，透過法案促進雙方的合作。她表示，最近剛完成出訪友邦瓜地馬拉跟貝里斯，當中也過境美國，再次向國際社會表達守護民主自由的決心，也獲得民主夥伴的回應與支持。

蔡英文表示，面對威權主義擴張，民主陣營積極團結更顯重要，加拿大也是重要夥伴，樂意貢獻心力跟加拿大還有更多理念相信夥伴，共同堅守民主自由的價值。她說，看到加拿大在新的印太戰略中，展現出對台海和平穩定的重視，提出加強跟台灣的夥伴關係。

蔡英文指出，加拿大政府在世界衛生大會、國際民航組織等重要國際場合，積極捍衛台灣的國際參與，對於加拿大政府對台灣重視跟支持，她要再次表達誠摯的感謝。

此外，蔡英文說，台灣跟加拿大在經濟文化上有很多密切合作，在經濟方面今年初，台加投資促進及保障協議已經啟動談判，期待可以深化雙方夥伴關係，可以帶動更多經貿活動。台灣跟加拿大在經濟領域有高度互補性，加拿大也是CPTPP中非常重要成員，希望可以支持台灣加入，台灣已經做好準備，共同遵守高標準國際貿易規範，創造成長以及繁榮。

眾議院國防委員會主席、自由黨議員馬凱（John McKay）致詞時表示，從蔡英文上任以來，就非常敬佩她的領導作為，尤其是她展現的勇氣跟力量，高品質執政都有注意到，訪問團大家都非常敬佩。

馬凱說，感謝蔡英文撥冗接見，現在時刻有另一個國家（指中國）對台灣積極的文攻武嚇，蔡英文還願意撥時間接見，這非常不尋常，但太平洋東岸跟西岸距離也因此越來越靠近。他表示，相信蔡英文也知曉，中國在加拿大有許多滲透跟影響工作，這讓他們提高警覺意識，讓民主國家更團結站在一起。

馬凱表示，這次訪問台灣希望可以學習台灣維持民主跟繁榮，另一個國家積極去影響台灣民主跟繁榮，這次訪團的團員組成，偏重國防跟安全議題，許多團員在各自政黨裡面都擔任重要職務，這樣組成訪問團展現加拿大對於台灣面對挑戰的重視，要充分展現「台灣的議題就是加拿大的議題」。