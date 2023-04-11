共軍環台軍演示威　蔡英文：國軍和國安團隊會堅守崗位、捍衛國家

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文日前出訪友邦過境美國，並會面美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），引發中國不滿大動作舉行環台軍演示威。對此，總統蔡英文11日表示，感謝全體國軍和海巡同仁，沉著冷靜地守護我們的領海、領空，「大家都辛苦了」；蔡也強調，此時此刻，軍民一體、團結一致，不受錯假訊息誤導，共同守護民主台灣，是首要之務，「雖然中國的軍演告一段落，國軍和國安團隊仍會持續堅守崗位，捍衛國家」。

▲蔡英文返台。（圖／攝影中心攝）

蔡英文說，身為總統，她代表國家走向世界，無論出訪友邦、過境美國，和國際友人交流，不只是行之有年，更是台灣人民的共同期待。然而，中國卻藉此發動軍事演習，造成台灣海峽與區域的不穩定，這不是一個區域內大國的負責任態度。

「在此，我要感謝全體國軍和海巡同仁。」蔡英文強調，在這段期間，憑著高度的專業和使命感，沉著冷靜地守護我們的領海、領空，「大家都辛苦了！謝謝你們」。

蔡英文說，國安團隊即時地與各方保持最好的聯繫，縝密地掌握、研判情勢，和國軍一體，攜手守護我們的國家安全，也非常辛勞。這段時間，有些人或許是刻意誤導，或許是對國安系統運作不夠熟悉，而散播一些不正確的資訊。

「我要強調，在面對各項侵擾行動，或者面對認知操作，國軍與國安團隊都充分合作，即時協力，讓各項國家安全的工作都能確實到位。」蔡英文表示，堅守崗位的各級指揮官，若有必要，則隨時透過保密視訊溝通討論。這段時間的各項軍事應處，我也充分授權國防部長依照軍事專業應對，部長也隨時向她報告。

蔡英文表示，此時此刻，軍民一體、團結一致，不受錯假訊息誤導，共同守護民主台灣，是首要之務。

蔡英文說，雖然中國的軍演告一段落，國軍和國安團隊仍會持續堅守崗位，捍衛國家。請各位國人放心，也請再一次為第一線堅守崗位、守護我們家園的國軍加油，謝謝大家。