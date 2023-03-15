　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

悍婦「長凳砸頭」暴揍代駕小哥！撂話老公是公安：今天就要打死你

記者鄭思楠／綜合報導

上海多名網友14日發影片爆料，上海一女子當街毆打一名代駕男子，並叫囂她老公「是公安局的」。15日，事發地轄區派出所工作人員表示，他們已經掌握這一情況，涉事女子已經被警方控制。

據《極目新聞》報導，現場一段長達6分多鐘的影片顯示，一名女子和代駕男子不知為何發生糾紛，爭執過程中，女子對男子拳打腳踢，還抄起一長條板凳毆打男子頭部。

事發地點位於上海市普陀區新會路與膠州路交叉口附近，現場有人稱已經報警。影片顯示，她辱罵代駕司機工資低，「我今天就要打死你，你敢動我一根頭髮試試」、「他敢碰我一根手指頭，他爹媽都不得好死」、「警察來了也不好使，因為我沒錯，我走就不是上海人」、「老公上海人，公安局的」。

路人出言制止時，女子出言不遜地稱，「傻x殘疾，我想給他錢就給他錢，我不給他錢，你管得着我嗎？」

▲▼上海一女子毆打代駕。（圖／翻攝自影片）

▲上海一女子毆打代駕。（圖／翻攝自影片）

多名網友轉發了這段影片，其中一名網友表示，自己也是一名代駕，事發時就在現場，女子叫代駕不給錢反而還打人。

3月15日上午，轄區長壽路派出所工作人員表示，他們已經掌握這一情況，但具體細節不方便透露。

15日，當地警方發布警情通報稱，2023年3月14日6時許，普陀公安接報警稱，膠州路某商舖門口有人被打。民警迅速到場處置。經調查，宋女（41歲）醉酒後與代駕司機姜某發生囗角，後用長凳砸擊、踢踹等方式對姜某及另一名勸架的代駕司機龐某實施毆打，造成兩人不同程度受傷，期間宋女還謊稱其丈夫為公安民警。經醫治，兩名傷者無大礙。目前，宋女因涉嫌尋釁滋事罪已被警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
前主播劉忠繼血癌驟逝！　醫曝「警示症狀」
快訊／鍾沛君宣布！辭國民黨文傳會副主委
誠品撤出北車K區爆爭議！　 攤商怨「拆遷粗暴、遭勒索」
二膽兵滯大陸「不想回來」　陸軍報告全曝光
積欠4家銀行30萬元！　黃揚明曝二膽上兵協商結果
二膽上兵打電話給爸　鄉民見「關鍵1句話」：認定逃兵了吧
快訊／台視前主播劉忠繼逝世　血癌不到一年傳噩耗
錯怪俄國？　美官員驚爆「非蓄意擊落MQ-9無人機」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸版ChatGPT「百度文心」16日上線　內部對話「所有員工頂上」瘋傳

悍婦「長凳砸頭」暴揍代駕小哥！撂話老公是公安：今天就要打死你

陸宣布7項兩岸共通標準　潘賢掌：兩岸產業更好抵禦風險

108公斤「冰毒」藏木炭闖關被查　雲南警花15小時才清點完畢

池塘出現神祕巨洞！「池水+10噸魚」竟一夕離奇消失

宏都拉斯有意與中國建交　陸外交部：歡迎！

快訊／國台辦宣布自15日起　恢復「白帶魚、凍竹莢魚」輸入大陸

龍真現世？修路挖出「巨型龍爪」覆蓋青色鱗片　考古團隊急趕到

拾荒男拿「冥紙」買肉！　老闆不介意：希望能讓他吃飽

潮汕鹹菜廠遭踢爆「用腐料製作」　芥菜堆路邊臭味四散引蒼蠅亂飛

想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了

蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

全宰寯把善良都給了女兒河睿帥　「今天開始保護妳」為她痛扁狼師

貓妹忘情吸嘴邊肉不放！　狗哥無奈哭哭：偶的肉...

3人合力拔超硬麥芽膏　爆筋嘶吼變裝置藝術

天生無雙臂的偉大媽媽　用腳幫女兒穿衣、做飯

「覺得我穿得漂亮的舉手」　一刀未剪還原黃瓊慧質詢

陸版ChatGPT「百度文心」16日上線　內部對話「所有員工頂上」瘋傳

悍婦「長凳砸頭」暴揍代駕小哥！撂話老公是公安：今天就要打死你

陸宣布7項兩岸共通標準　潘賢掌：兩岸產業更好抵禦風險

108公斤「冰毒」藏木炭闖關被查　雲南警花15小時才清點完畢

池塘出現神祕巨洞！「池水+10噸魚」竟一夕離奇消失

宏都拉斯有意與中國建交　陸外交部：歡迎！

快訊／國台辦宣布自15日起　恢復「白帶魚、凍竹莢魚」輸入大陸

龍真現世？修路挖出「巨型龍爪」覆蓋青色鱗片　考古團隊急趕到

拾荒男拿「冥紙」買肉！　老闆不介意：希望能讓他吃飽

潮汕鹹菜廠遭踢爆「用腐料製作」　芥菜堆路邊臭味四散引蒼蠅亂飛

「腸病毒71型」隔1年半再爆！名醫曝2原因恐大流行　重症死亡率第一

中職熱身賽後天開打　張育成現身澄清湖開球

DHL研究：貿易流並未從全球化轉變為區域化　台灣全球化排名17

他胸口灼熱以為胃逆！醫開胃藥都沒效　細問「1舉動」害食道潰瘍

掐死馬國女大生！奪命男問「情境題」被打槍　暴怒嗆檢：怕什麼

不滿選策會！鍾沛君辭文傳會副主委　「如何監督民進黨黑金？」

蔡依林藏不住豐胸　綠禮服上身變「伊甸園青蘋果」

家人賣房！給完100萬「把兒子趕出去」原因驚呆　本尊怒：我才20歲

快訊／疑大樓升降機機械故障　台中男墜落B1送醫

耗資近290億元！高鐵新購12組新世代列車　「最快116年上線載客」

橘貓邊吃飼料邊「譙髒話」！　奴才無奈：到底好不好吃...

大陸熱門新聞

煮熟雞蛋放20年竟成「紅寶石」！神奇照片曝

男子拿「冥紙」買肉　老闆娘竟默默收下

紐約時代廣場驚見閃電五連鞭！馬保國怒了

老婦撿到900元不還！女學生下跪淒厲哭求

乘客要求機長開快點真提早到！航空公司回應

龍真現世？修路挖出巨型龍爪覆蓋著鱗片

港調查「家用監視器」9款資安出現漏洞 小米、TP-Link都上榜

拾荒男拿「冥紙」買肉！老闆不介意：只希望他吃飽

棕熊見人就超嗨「揮手打招呼」　遊客質疑是人扮的

航空業者曝兩岸直航考量：不敢打包票

快訊／長榮「深圳、廣州、杭州」復航時刻出爐

潮汕鹹菜廠遭踢爆「用腐料製作」 芥菜堆路邊臭味四散引蒼蠅亂飛

重慶魚塘出現神祕「黑洞」 一萬公斤活魚和小舢板一夜消失

國台辦宣布恢復「白帶魚、凍竹莢魚」輸陸

更多熱門

相關新聞

高雄2車玩命追逐撞民宅真相曝　7人都是詐團成員

高雄2車玩命追逐撞民宅真相曝　7人都是詐團成員

高雄市前鎮街港壽街一處民宅11日發生疑似行車糾紛釀撞民宅的案件，當時一部白色租賃車撞擊民宅，該車21歲顏姓駕駛、20歲曾姓乘客與張姓少年共3人送往小港醫院救治，另一部涉嫌肇事的白色賓士車上的4人逃逸，警方已經抓到人，原來2車7人全部是詐騙集團成員。

拍同行麥拉倫放IG挨揍　他撂人索300萬慘了　

拍同行麥拉倫放IG挨揍　他撂人索300萬慘了　

女子家中氣爆　消防員慘遭灼傷

女子家中氣爆　消防員慘遭灼傷

獨／4惡煞開車追人！害撞民宅3人傷

獨／4惡煞開車追人！害撞民宅3人傷

IKEA倉庫媛熱爆小紅書　上海門市禁止

IKEA倉庫媛熱爆小紅書　上海門市禁止

關鍵字：

上海女子毆打代駕公安

讀者迴響

熱門新聞

新北「炒飯正妹」爆紅！老闆緊急叫她下班

跟團遊歐10日！她搭機回台「3友全走不了」爆驚嚇

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

快訊／建校85年停招！　確定併入成大

不是吃太鹹！醫曝「洗腎」最大元兇

「狗界壯漢」滿身肌肉！主人一叫秒回頭萌笑

行李安檢照出胖胖生物　打開嚇壞

即／蘇-27戰機撞擊　美MQ-9無人機墜落黑海

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

邀看夜景…UBER司機硬載女大生性侵

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

蘋果官網突上架2新品！果粉嗨喊：真香

中華隊慘輸！「包養妹給一砲安慰」結局傻了

即／蛋價飆漲撐不住！彰化不二坊蛋黃酥漲價5元

Albee錄影玩遊戲突爆哭！

更多

最夯影音

更多
想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了

想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了
蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面