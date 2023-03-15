悍婦「長凳砸頭」暴揍代駕小哥！撂話老公是公安：今天就要打死你

記者鄭思楠／綜合報導

上海多名網友14日發影片爆料，上海一女子當街毆打一名代駕男子，並叫囂她老公「是公安局的」。15日，事發地轄區派出所工作人員表示，他們已經掌握這一情況，涉事女子已經被警方控制。

據《極目新聞》報導，現場一段長達6分多鐘的影片顯示，一名女子和代駕男子不知為何發生糾紛，爭執過程中，女子對男子拳打腳踢，還抄起一長條板凳毆打男子頭部。

事發地點位於上海市普陀區新會路與膠州路交叉口附近，現場有人稱已經報警。影片顯示，她辱罵代駕司機工資低，「我今天就要打死你，你敢動我一根頭髮試試」、「他敢碰我一根手指頭，他爹媽都不得好死」、「警察來了也不好使，因為我沒錯，我走就不是上海人」、「老公上海人，公安局的」。

路人出言制止時，女子出言不遜地稱，「傻x殘疾，我想給他錢就給他錢，我不給他錢，你管得着我嗎？」

▲上海一女子毆打代駕。（圖／翻攝自影片）

多名網友轉發了這段影片，其中一名網友表示，自己也是一名代駕，事發時就在現場，女子叫代駕不給錢反而還打人。

3月15日上午，轄區長壽路派出所工作人員表示，他們已經掌握這一情況，但具體細節不方便透露。

15日，當地警方發布警情通報稱，2023年3月14日6時許，普陀公安接報警稱，膠州路某商舖門口有人被打。民警迅速到場處置。經調查，宋女（41歲）醉酒後與代駕司機姜某發生囗角，後用長凳砸擊、踢踹等方式對姜某及另一名勸架的代駕司機龐某實施毆打，造成兩人不同程度受傷，期間宋女還謊稱其丈夫為公安民警。經醫治，兩名傷者無大礙。目前，宋女因涉嫌尋釁滋事罪已被警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。