　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

移工「叫不到雞」精蟲上腦　尾隨正妹回家襲胸強吻判4年10月

▲▼性侵,受害,暴力。（示意圖／達志影像）

▲高雄一名泰籍移工企圖性侵女子遭判刑。（示意圖／達志影像）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名沙姓泰籍移工去年2月間和友人聚餐喝酒後，一時「性」起，原本想買春，沒成功後竟尾隨一名女子小麗（化名）回到她家中，趁機襲胸、摸下體、強吻小麗，小麗嚇得花容失色，呼叫求助，所幸小麗父親聽到叫聲，及時趕到，沙男才倉皇逃逸，小麗事後報警，警方火速逮捕沙男移送，法院審理後，依強制性交未遂罪判處他徒刑4年10月，民事部分則應賠償小麗30萬元。

判決指出，沙男是泰籍移工，去年2月11日晚間9點多他到小港區拜訪友人，喝酒聊天，酒過三巡後，沙男一時「性」起想找性工作者發洩一下，於是先跑到超商買了保險套，但卻因故「叫不到雞」，悻悻然回到朋友的宿舍。

這時，沙男記得住在宿舍旁公寓的小麗長得相當不錯，一看小麗家正好沒關，竟直接摸進小麗家，找了半天沒發現小麗，還差點被小麗爸爸看到，沙男趕緊逃出，但仍不死心的在附近徘徊。

到了晚上10點多，沙男發現小麗正好要回家，於是上前搭訕，先佯稱要借充電線，但小麗推說「沒有」，還警告沙男不可以進門，沙男答應後，竟趁小麗開門之際，強推開門跟進小麗家，並馬上熊抱、襲胸、強吻小麗，嚇得小麗放聲大叫，小麗爸爸聽到呼救聲，趕緊衝下樓，沙男見事跡敗露，倉皇逃離現場。

驚魂未定的小麗立刻報警，警方也很快逮到沙男，警詢時他辯稱當時喝了酒，所以忘記做了什麼事，檢方依強制性交罪嫌將沙男起訴。

法院審理時，律師替沙男辯護指稱，沙男素行良好，在泰國無前科紀錄，犯案是因為了舒緩工作壓力，一時貪杯不勝酒力導致失去自制能力，並非預謀犯罪，惡性尚低，但法官仍依強制性交未遂罪，判處沙男徒刑4年10月。民事部分，小麗求償50萬元，法官則判賠30萬元。兩案都可上訴。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
獨／辣片來了！李多慧露腰電臀　抽考「最強打者」應援舞
2顆超離奇內野安打！　搞退達比修有吞敗
遭主持人「手伸內衣摸胸」！阿諾被逼玩國王遊戲　揭外景恐怖內幕
資深女星乳癌「左右乳切光」！　崩潰：直接死了算
一個比一個大咖！　全台14間「好市多」地主起底
快訊／脫逃犯人抓到了！　女友住處落網
北市安親班虐童7年！　逼脫光沖冷水、壓頭嗆水
快訊／又有犯人脫逃！　警全力追捕中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國中狼師釣女學生車震6次！她成年後控訴「受騙」怒告…結局曝

放任狗狗校園亂竄！晨運男遭撲倒「肋骨斷了」　飼主挨告下場曝

新北阿伯誤入假投資Line群　繳51萬才能拿回獲利…警急喊卡！

晚上10點還在敲！桃捷中間柱施工「房舍搖動」　住戶氣炸怒報警

還放交通錐！墾丁南灣「天兵停車術」讓人驚呆　最高罰1200元

快訊／登山客登雪山重感冒意識模糊　直升機救援中

快訊／抓到了！犯人借提桃園地院「脫逃1小時」　女友住處落網

快訊／桃園地院傳「犯人脫逃」！　警全力追捕中

台中男逛高雄瑞豐夜市買宵夜順便偷錢包　身上刺青露餡了

安親班虐童7年！冬天逼脫光沖冷水、壓頭嗆水、抓腳踝甩童

吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

噴滅火器、放鞭炮抗爭失敗 台中太平番仔路庄強制拆屋

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

結婚3年直男尪補求婚！　超不浪漫遭回：不要XD

墾丁之呼吸？石頭變刀　弟自信一拔姊讓它斷開

電動車駕駛+乘客睡死　國道警：最高罰2.4萬！

國中狼師釣女學生車震6次！她成年後控訴「受騙」怒告…結局曝

放任狗狗校園亂竄！晨運男遭撲倒「肋骨斷了」　飼主挨告下場曝

新北阿伯誤入假投資Line群　繳51萬才能拿回獲利…警急喊卡！

晚上10點還在敲！桃捷中間柱施工「房舍搖動」　住戶氣炸怒報警

還放交通錐！墾丁南灣「天兵停車術」讓人驚呆　最高罰1200元

快訊／登山客登雪山重感冒意識模糊　直升機救援中

快訊／抓到了！犯人借提桃園地院「脫逃1小時」　女友住處落網

快訊／桃園地院傳「犯人脫逃」！　警全力追捕中

台中男逛高雄瑞豐夜市買宵夜順便偷錢包　身上刺青露餡了

安親班虐童7年！冬天逼脫光沖冷水、壓頭嗆水、抓腳踝甩童

觀光圈品牌改造開跑！花東縱谷潛力新星挖掘　5大主軸亮點輔導

免運要搶！　速食店「小比薩買1送1」爽吃到月底

機場USB充電超方便？FBI警告「小心手機被入侵」　2方法最安全

國中狼師釣女學生車震6次！她成年後控訴「受騙」怒告…結局曝

NBA史上第1人！　38歲詹皇「第20季場均28.9分」比Kobe還猛

吳念庭一軍合流、張奕也被看到了　2人加入一軍賽前訓練

他突臉麻嘴歪！嚇以為中風　醫揪「疱疹病毒」曝關鍵2症狀

林心如揭《光露營》內幕　虧王偉忠「老一派的綜藝哏」

放任狗狗校園亂竄！晨運男遭撲倒「肋骨斷了」　飼主挨告下場曝

等了16年！國7啟動設計　交通部：115年動工「拚119年6月通車」

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

社會熱門新聞

獨／還原內湖槍響始末！他問外送員這句慘遭掃射

警衛「以為住戶請客」誤吃蛋糕　遭求償6千

竹縣幼教老師湯屋激戰學生爸　告不怕一直纏

長孫把家賣了！84歲嬤睡門口抗議

台南角頭弟「千萬喪禮」　5000黑衣人轟動

獨／製作人遭掃射15槍現場曝！褲管全被血染紅

即／知名「痛風」麻辣鍋大火　 整間餐廳成廢墟

即／新店特斯拉自撞起火！名設計師送醫不治

台中嬤要長孫還透天厝　法院判決曝光

即／ØZI性愛片外流　7人散布下場曝

強拍前女友裸照逼下跪　林秉樞一舉動自曝漏網惡行

台南角頭創菲黑幫帝國！4大事業年收4億　

女同婚誆3P迷魂盜害死1人　判刑定讞

快訊／北市內湖康寧路驚傳槍擊案

更多熱門

相關新聞

失聯移工涉當山老鼠擁槍自重

失聯移工涉當山老鼠擁槍自重

3名失聯移工疑似潛入信義鄉山區當起山老鼠，甚至擁槍自重；信義警分局與南投專勤隊於10日執行聯合專案，當場在信義鄉同富村查獲這3人，並起獲3把土造長槍等物證，訊後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，移送南投地方檢察署偵辦。

移工雙載遭撞噴飛進田裡！一人骨折送醫

移工雙載遭撞噴飛進田裡！一人骨折送醫

清明連假切勿非法聘僱移工

清明連假切勿非法聘僱移工

醫院內被尾隨...她反踹一腳卻跌倒遭襲胸

醫院內被尾隨...她反踹一腳卻跌倒遭襲胸

新竹三寶爸結紮「老婆1年後懷孕」　檢驗結果震驚了！

新竹三寶爸結紮「老婆1年後懷孕」　檢驗結果震驚了！

關鍵字：

移工精蟲上腦尾隨女子襲胸強吻下場

讀者迴響

熱門新聞

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

61歲女嫁29歲帥男！本尊照震驚眾人

獨／還原內湖槍響始末！他問外送員這句慘遭掃射

警衛「以為住戶請客」誤吃蛋糕　遭求償6千

竹縣幼教老師湯屋激戰學生爸　告不怕一直纏

長孫把家賣了！84歲嬤睡門口抗議

台南角頭弟「千萬喪禮」　5000黑衣人轟動

獨／製作人遭掃射15槍現場曝！褲管全被血染紅

周末變天！　恐成颱路徑大迴轉

護理長「可去跟醫師睡」！新人急問學姐　結局竟成真

達賴喇嘛親吻男童　推特發文道歉

即／知名「痛風」麻辣鍋大火　 整間餐廳成廢墟

即／新店特斯拉自撞起火！名設計師送醫不治

台中嬤要長孫還透天厝　法院判決曝光

林靖恩12歲就認識李坤城　「相戀過程」曝

更多

最夯影音

更多
吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！

吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面