消防小隊長鬧事！酒醉疑搭霸王車　竟罵警三字經踹下體

記者劉昌松、陳雕文／台北報導

新北市消防局海山分隊侯姓小隊長，昨晚喝醉酒搭計程車到台北市信義區時，因為身上沒帶錢，到便利商店待了20分鐘都領不出錢，被司機懷疑要搭霸王車而報警，轄區員警到場排解，卻遭侯男飆罵三字經，被警方以現行犯帶回派出所後，侯男竟又踹警員下體，經移送台北地檢署，檢察官依妨害公務罪嫌諭知5000元交保。

▲新北市政府消防局第一大隊小隊長休假酒後行為不當。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

侯姓小隊長是在27日晚上約10點左右，搭計程車到信義區下車時，發現身上沒帶錢，跟司機說要到附近便利商店的ATM領錢，但司機等了20多分鐘，都沒看到侯男走出商店，因此懷疑侯男要搭霸王車而報警。

警方獲報前往了解狀況時，酒意仍濃的侯男拒絕拿出身分證，警員表示如果不配合要帶回派出所，侯男開始咒罵三字經，因此被帶回三張犁派出所，沒想到侯男在派出所還腳踹警員下體，受傷的警員到附近醫院驗傷後，將侯男依妨害公務罪移送法辦，至於積欠計程車錢的部分，司機目前暫未提告。

針對侯姓小隊長的酒後失態，新北市消防隊發布新聞說明如下：

本大隊同仁為休假狀態，因酒後搭乘計程車發生糾紛，本日凌晨遭員警帶回派出所疑有衝突不當行為案說明如下：

一、經查該同仁休假酒後有不當行為，疑造成社會不佳觀感妨礙機關形象，將依本局獎懲標準規定立即召開考績委員會進行行政懲處處分，並列為重點督導對象。

二、將加強宣導同仁於休假時間，言行舉止應端莊謹慎，不得酗酒滋事，以維護公務員及機關形象。

三、將製作案例教育，再次提醒同仁切勿飲酒過量，避免觸法之情事，如有違反規定者，按其情節輕重依獎懲標準或其他相關規定辦理，以作為警惕。