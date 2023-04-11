台東漁民捕獲50尾「罕見地震魚」！在地人憂天災前兆　專家解釋了

▲台東有漁民一次捕獲近50尾地震魚，罕見畫面引發議論。（圖／民眾提供，下同）

記者閔文昱、楊漢聲／台東報導

「皇帶魚」是現存最大硬骨魚類，也被稱為海龍王、地震魚。過去人們只在牠們被沖上岸時才得以一窺全貌；然而，台東縣成功漁港近日有漁民1次捕獲近50尾的地震魚，總重量高達400多公斤，讓不少人擔心是否是天災即將來襲前的警訊，甚至有人推測大陸可能在進行海底演習。對此，專家也出面解釋了。

「阿春新鮮魚貨」11日在臉出PO出照片，只見地上滿是地震魚，數量多達50尾，罕見畫面引發魚販議論紛紛。由於近來地震頻傳，不少人推測大量地震魚出現恐與前天花蓮地震有關，甚至有人認為，對岸可能正在進行海底演習，驚擾到地震魚，才會被漁民捕獲。

阿春新鮮魚貨的魚販王俞文表示，地震魚肉質十分的細嫩，且相當稀少，過去漁船每次出海頂多捕到1尾，3尾就相當少見，沒想到此次能夠捕到近50尾，讓她80歲的父親看了也不禁驚嘆「從來沒有看過」。她也透露，漁船捕獲這批地震魚後，船長隨即就聯繫老客戶，船還沒進港這批魚貨就全賣完了。

地震魚的學名為「皇帶魚」，主要棲息在水深200公尺至1000公尺較深的海域，身體側邊扁平、銀白色，屬肉食性生物。由於歷史上有關捕獲皇帶魚的紀錄甚少，坊間更是流傳「除非地質出現大變動，否則很少游到淺水的海域」的說法，因此有些漁民將其視為大地震出現的徵兆。

不過，東部海洋生物研究中心主任何源興認為，此批地震魚是花蓮地區某漁民以延繩釣法釣得，這名漁民對於釣皇帶魚有獨特技法，也能掌握魚的棲息地，才能一次釣到這麼多。

過去也有專家解釋，目前皇帶魚和地震間並無直接相關證據，皇帶魚會出現在近海，通常是因地球暖化，水溫升高導致海洋水流的速度及方向發生改變，皇帶魚游泳能力差，容易被海流沖到近攤，剛好碰上地震就成為了「地震魚」。