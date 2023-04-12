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科技執法民眾唉唉叫　警車升級Volvo挨轟...交通隊：任務需求

▲交通隊近年來更增添多輛瑞典產S90及XC90進口車。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲交通隊近年來更增添多輛瑞典產S90及XC90進口車。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣科技執法讓民眾及店家苦不堪言，不只讓周邊店家營業額下降，甚至有店家在臉書ＰＯ出騎樓小攤販頂讓租金只要5000；而對比之下台東交通隊近年增添多輛瑞典產S90及XC90進口車，「民眾被罰到苦哈哈、交通隊爽開volvo美滋滋」，兩者猶如天壤之别。

▲交通隊近年來更增添多輛瑞典產S90及XC90進口車。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣交通科技執法至今累計開單逾3萬件，開罰金額逾2千萬元，不只民眾荷包大失血，店家更直言生意降低3成，快撐不下去了，近日更有位於科技執法區域店家在臉書貼文，小攤販頂讓租金只要5000，不少民眾在下留言，科技執法下的受害店家。

而科技執法佔領台東有民眾諷，乾脆裁撤交通隊算了，執掌的交通隊近年來更增添多輛瑞典產S90及XC90進口車，馬力不但有254匹，0到100km/h只需7.9秒，安全極速210公里，但有民眾質疑，台東縣民風純樸有必要用到如此奢華的進口車嗎？畢竟民脂民膏每一分毫都要花在刀口上！值得相關單位認真思考。

▲台東科技執法。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東科技執法。（圖／記者楊漢聲攝）

對於新增添的「瑞典國寶」台東縣警局則表示，南迴公路拓寬改善通車，為提升公路安全及救援維護，交通部公路總局支援經費補助購置巡邏車，車輛使用不僅一般公路交通違規取締，也會擔任總統及副總統車隊前導車。

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