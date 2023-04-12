電玩大亨周人蔘改當環保蟑螂　廢棄物清理法判刑1年1月

▲電玩大亨周人蔘。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

多年前震驚社會的電玩大亨「周人蔘行賄弊案」，主謀周人蔘判刑1年3月定讞後，早早服刑完畢出獄。但他出獄後捲入廢棄物清理案件，他把位於新北市林口的土地當成堆放廢棄物場地，並招攬業者，趁夜間燃燒廢棄物，遭檢警查獲。一審將他判刑1年3月，案件上訴二審，高院12日改判1年1月。可上訴。

周人蔘在30多年前犯下大案，他在1980、90年代台北市賭博電玩盛行時，由於當時他在中山、松山、萬華、大同區等地擁有數十家賭博性電玩店，均以「金」字招牌經營。為了避免查緝，他透過台北市警局士林分局刑事小隊長張台雄（通緝中）向各轄區警察行賄，每個月固定透過各管道向轄區分局、派出所、台北市警局督察室、少年警察隊、地檢署行賄，每月金額達數十萬元。

全案於1996年4月爆發，涉案官警多達38人，並有2名檢察官涉弊情，檢方共起訴7波、197名被告。周人蔘最後遭判刑1年3月15日定讞，並於2015年間執行完畢出獄，全案纏訟多年，最高法院2020年1月間才將最後一名被告、時任台北市警局督察室第三組的督察員張德星判刑5年6月定讞。

不過周人蔘出獄後，改做起環保蟑螂，他將位在新北市林口菁埔段後湖小段、瑞樹坑瑞樹坑小段的土地，當成廢棄物堆放及處理場，並招攬其他工程業者，前來處理廢棄物，每月收取3千到8千元不等的費用。「新北環境稽查重案組」2019年間透過陸上縮時攝影及空拍機空拍蒐證，發現這片土地有大規模露天燃燒跡象，報請檢警追查，才查出周人蔘等人收取廢棄物後，趁著深夜露天焚燒，產生大量有毒濃煙。檢方因此對周人蔘等人提起公訴。

周人蔘一審認罪，遭判刑1年3月、沒收犯罪所得49萬餘元。案件上訴二審，高等法院12日二審宣判，改判周人蔘有期徒刑1年1月，並沒收犯罪所得41萬餘元。

▼電玩大亨周人蔘違法燒廢棄物，此為當時新北市府查緝狀況。（圖／新北市環保局）