　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

電玩大亨周人蔘改當環保蟑螂　廢棄物清理法判刑1年1月

▲▼因偽造文書被通緝的前電玩大亨周人蔘，開車因違規迴轉被警逮。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲電玩大亨周人蔘。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

多年前震驚社會的電玩大亨「周人蔘行賄弊案」，主謀周人蔘判刑1年3月定讞後，早早服刑完畢出獄。但他出獄後捲入廢棄物清理案件，他把位於新北市林口的土地當成堆放廢棄物場地，並招攬業者，趁夜間燃燒廢棄物，遭檢警查獲。一審將他判刑1年3月，案件上訴二審，高院12日改判1年1月。可上訴。

周人蔘在30多年前犯下大案，他在1980、90年代台北市賭博電玩盛行時，由於當時他在中山、松山、萬華、大同區等地擁有數十家賭博性電玩店，均以「金」字招牌經營。為了避免查緝，他透過台北市警局士林分局刑事小隊長張台雄（通緝中）向各轄區警察行賄，每個月固定透過各管道向轄區分局、派出所、台北市警局督察室、少年警察隊、地檢署行賄，每月金額達數十萬元。

全案於1996年4月爆發，涉案官警多達38人，並有2名檢察官涉弊情，檢方共起訴7波、197名被告。周人蔘最後遭判刑1年3月15日定讞，並於2015年間執行完畢出獄，全案纏訟多年，最高法院2020年1月間才將最後一名被告、時任台北市警局督察室第三組的督察員張德星判刑5年6月定讞。

不過周人蔘出獄後，改做起環保蟑螂，他將位在新北市林口菁埔段後湖小段、瑞樹坑瑞樹坑小段的土地，當成廢棄物堆放及處理場，並招攬其他工程業者，前來處理廢棄物，每月收取3千到8千元不等的費用。「新北環境稽查重案組」2019年間透過陸上縮時攝影及空拍機空拍蒐證，發現這片土地有大規模露天燃燒跡象，報請檢警追查，才查出周人蔘等人收取廢棄物後，趁著深夜露天焚燒，產生大量有毒濃煙。檢方因此對周人蔘等人提起公訴。

周人蔘一審認罪，遭判刑1年3月、沒收犯罪所得49萬餘元。案件上訴二審，高等法院12日二審宣判，改判周人蔘有期徒刑1年1月，並沒收犯罪所得41萬餘元。

▼電玩大亨周人蔘違法燒廢棄物，此為當時新北市府查緝狀況。（圖／新北市環保局）

林口「半夜惡臭」抓到了！竟是電玩大亨周人蔘違法燒垃圾　養30隻狗警戒。（圖／新北市環保局）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
3妙齡女淪豬仔！　慘被餵毒囚禁21天
E奶女郎約砲未赴約挨告！　價碼意外曝光
黑車高速闖燈險撞飛國小童！　家長怒捶引擎蓋
快訊／台積電高雄設廠傳生變！　陳其邁回應了
快訊／國1嚴重追撞！聯結車頭剩一半　道路封閉
王高成墜樓亡！　最後錄影畫面曝光
快訊／大飛酒駕遭逮！　下場出爐
凸肚男「1招」誆小姐出場爽啪！　金錢豹海派怒發通緝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

每月被逼交15k保護費！餐酒館撐不下去收店　宜蘭10惡霸下場慘了

口罩國家隊疫情期間竟無照出貨　台灣康匠偷跑138萬片挨罰

詐欺斜槓販毒！吸嗨男遭逮高喊「牡羊座29歲」　雲林警破毒品倉庫

辦貸款淪「豬仔」...3女慘被餵毒囚禁21天　警透天厝攻堅救人

台7乙殺彎又出事…17歲騎士「高速摔噴」畫面曝光！機車卡進水溝

屏東女欠債遭擄！囚禁灌水逼辦新帳戶　恐怖當鋪老闆送辦

電玩大亨周人蔘改當環保蟑螂　廢棄物清理法判刑1年1月

前JFK女郎賈瞳瞳又出事！約砲未赴約挨告辯昏睡　價碼意外曝光

信封寫「色老闆拐我妻同居6年」　人夫狂寄23次下場慘了

行人地獄國小版！黑車高速闖燈險撞飛男童　駕駛恍神代價6300

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

小S被問「大S心情OK嗎？」　一旁「光頭姊夫」機智出來擋

腹肌炸裂片！女神李多慧合體學姊首練舞　球員重訓秒呆看傻

田馥甄猜錯小腰果性別：健康就好！　遭詹仁雄扯「剩她沒生」驚訝回應

槍手騎車逃逸畫面，內湖分局東湖派出所楊鎧維說明案情

每月被逼交15k保護費！餐酒館撐不下去收店　宜蘭10惡霸下場慘了

口罩國家隊疫情期間竟無照出貨　台灣康匠偷跑138萬片挨罰

詐欺斜槓販毒！吸嗨男遭逮高喊「牡羊座29歲」　雲林警破毒品倉庫

辦貸款淪「豬仔」...3女慘被餵毒囚禁21天　警透天厝攻堅救人

台7乙殺彎又出事…17歲騎士「高速摔噴」畫面曝光！機車卡進水溝

屏東女欠債遭擄！囚禁灌水逼辦新帳戶　恐怖當鋪老闆送辦

電玩大亨周人蔘改當環保蟑螂　廢棄物清理法判刑1年1月

前JFK女郎賈瞳瞳又出事！約砲未赴約挨告辯昏睡　價碼意外曝光

信封寫「色老闆拐我妻同居6年」　人夫狂寄23次下場慘了

行人地獄國小版！黑車高速闖燈險撞飛男童　駕駛恍神代價6300

每月被逼交15k保護費！餐酒館撐不下去收店　宜蘭10惡霸下場慘了

《模仿犯》創台劇歷史！　登「全球榜第2名」阿拉伯人也在追

這些「國家隊」有用嗎？　她列3大問題批：全都拿錢空喊口號

李坤城生前打電話問「爺孫戀看法」　30年好友回答讓他尷尬笑了

「朱侯郭」比一比！　黃暐瀚曝「這人」最強嘆：可惜沒政治魅力

口罩國家隊疫情期間竟無照出貨　台灣康匠偷跑138萬片挨罰

高端、防疫險兩案有何關聯　陳冲質疑：與特定部會職掌有關？

柯佳嬿《模仿犯》墜樓血妝曝光！　爆頭戲竟是過年間拍攝

陸生清零！來台港生大減三成　專家籲：招生宣傳政策應跨部會整合

「逃命文」出現了！　台中預售屋主大降101萬求換約

社會熱門新聞

靜宜女大生不回台原因曝！竟怕害到男友

即／台鐵死傷事故！桃園-中壢採單線雙向行車

即／淡江大學前副校長墜樓！12F直墜地面身亡

三重街頭深夜砍人！29歲男胸部中刀搶救中

即／62歲淡大前副校長墜樓亡！原因曝光

獨／從沒說「養嬤換房」！長孫姊姊說話了

老公突逼離婚　她找真相徹底崩潰

台南角頭弟「千萬喪禮」　5000黑衣人轟動

警衛「以為住戶請客」誤吃蛋糕　遭求償6千

台中嬤要長孫還透天厝　法院判決曝光

彰化妻打2份工撐家　聽一句話淚崩

女大生為愛不回台　園區只保到潑水節

長孫把家賣了！84歲嬤睡門口抗議

失聯靜宜女「新男友小U」　身分起底！

更多熱門

相關新聞

更生商家「逸棧」讓人無蔬不歡

更生商家「逸棧」讓人無蔬不歡

更生人楊清元傳承母親的好手藝，利用更保圓夢創業貸款創業「逸棧」素食料理，同時秉持回饋社會的熱情，所有食材貨源均來自更生農場，用以幫助其他更生人，更將店內布置得非常溫馨且充滿藝術氣氛。

王令麟助更生人阿凱回饋社會

王令麟助更生人阿凱回饋社會

東森集團助更保不遺餘力

東森集團助更保不遺餘力

北市警開紅單賺外快　勾結業者幫64部車還魂

北市警開紅單賺外快　勾結業者幫64部車還魂

安親班虐童　班主任二審輕判

安親班虐童　班主任二審輕判

關鍵字：

法律人權周人蔘行賄電玩警官廢棄物清理法貪污高等法院

讀者迴響

熱門新聞

周孝安喇舌洋妞「激情畫面全被拍」！

珊瑚恐成颱！午後變天　全台周末雷雨

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

張家界集體跳崖內幕！　死前均服50克毒藥「3克就致命」

《模仿犯》讓永和南清宮爆紅！廟方揭「擲筊驚人結果」

陰莖「超過這長度」就正常　醫：粗度才重要

靜宜女大生不回台原因曝！竟怕害到男友

獨／腹肌炸裂！李多慧合體學姊首練舞

即／台鐵死傷事故！桃園-中壢採單線雙向行車

最危險體位！男子做一半「陰莖爆血」斷掉

台東漁民捕獲50尾地震魚！專家曝原因

2波全台變天　「雨更大」時間曝

即／淡江大學前副校長墜樓！12F直墜地面身亡

萬人朝聖新莊麥當勞變「麥當當」　律師一看：笑不出來

直擊周孝安街邊嗨玩「尺度超大」

更多

最夯影音

更多
貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面