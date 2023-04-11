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北市警開紅單爽賺外快！勾結業者替64部車「吊扣變吊銷」手法曝

▲車、car。（圖／達志示意圖）

▲北市北投分局轄下派出所郭姓巡佐與代辦業者勾結，透過開假舉發單重新領牌手法，讓違規車輛借屍還魂。（示意圖／達志示意圖）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投分局轄下派出所郭姓巡佐，與開汽車維修店黃姓友人及代辦業者共9人勾結，將64台車透過開假舉發單再重新領牌手法，讓違規車輛「借屍還魂」，郭員以此不法獲得獎勵金1萬5430元；9名業者共獲得至少12萬8000元。士林地檢署偵結，依違反貪污治罪條例等罪，將10人提起公訴。

起訴指出，52歲郭姓警員從2012年12月至2020年3月11日止，在石牌派出所服務；2020年3月12日至2022年10月13日止在大屯派出所任職，負責轄區巡邏、臨檢、取締交通違規及處理民眾報案業務。

豈料，他卻與汽車維修店黃姓友人及黃姓不法代辦業者等9人勾結，涉嫌將64台未被吊扣牌照的車輛，開至汽車維修店附近，藉此開出虛偽不實「已領有號牌而未懸掛或不依指示位置懸掛」、「牌照吊扣期間行駛」罰單，賺取獎勵金。

郭員又與黃姓等代辦業者在2017年3月9日起，將車輛違規車號、車主欄、駕照等交給黃男拍照存擋，黃男並把照片交給郭員後，依照片上的行照填寫假的舉發通知公文書，代辦業者拿到假通知單後，隨後通知車主們前往士林監理站繳納罰緩，順利重新領牌。

前後以該手法，讓解除車輛原有吊扣車牌的行政處分64次，郭則獲獎勵金1萬5430元；黃姓友人獲代辦業者轉交的12萬8000元（以每輛2000元計算），代辦業者8人共獲得至少12萬8000元（以每輛2000元計算）。

檢方根據車主被舉發吊銷通知單、士林、新竹監視站所提供車籍異動資料，發現64部車輛遭吊銷牌照前，已遭吊扣處分，然後又以吊銷牌照方式重新領牌，認郭員涉犯違反貪污治罪條例第6條第1項第4款違背主管、監督事務圖利自己及他人罪、行使公務員登載不實文書罪等罪嫌。

至於，黃姓友人、 黃、王、甘、郭、蔡業者共9人涉行使公務員登載不實文書罪嫌，郭等10人就行使公務員登載不實文書罪，有犯意聯絡、行為分擔，建請法院論以共同正犯，64次行使偽造公文書罪嫌犯意各別，分論併罰；郭員涉多次圖利、行使公務員登載不實罪，為想像競合犯，建請從重圖利違背主管、監督事務圖利自己及他人罪嫌處斷，考量偵查中自白繳回犯罪所得，財務在5萬以下，予以減輕其刑。

據悉，當車牌照從「吊扣」變「吊銷」，表面看起來情節較重，但牌照被吊銷僅需罰3600元，到監理站重新領號即可，因此許多黃牛業者鑽漏洞結合警察，讓警察開單順利解套，讓車輛早點上路做使用。

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