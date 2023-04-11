東森集團助更保不遺餘力　成立更保雲報導更生業務

▲東森集團王令麟總裁（左）率領工作團隊蒞臨更生保護會總會，張斗輝董事長感謝東森集團長期支持更生保護業務。（圖／更生保護會提供）

東森集團於112年3月29日由王令麟總裁率領工作團隊蒞臨更生保護會總會，由張斗輝董事長親自接待。張董事長感謝東森集團長期支持更生保護業務，不但聘用更生人到集團內任職，也在110 年11月成立「更保雲」，報導更生保護業務，鼓勵更生人，致力讓社會接納更生人，營造友善環境。

自109年起，東森集團積極協助更生保護會臺北分會辦理各項宣導活動及購買更生商品，對更生人助益良多。王總裁致詞時表示，對於更生人的處境能感同身受，雖然日理萬機，仍竭盡所能協助更生人，並以自身的經驗激勵更多更生人。王總裁侃侃而談監獄內教化工作之重要，監禁主要目的不在於隔離，而在於教化，也建議將更生人成功案例製成影片，讓受刑人耳濡目染，激發更多正力量。

輔導更生人就業是更生保護會的重點工作之一，就業不但讓更生人有經濟來源，也代表社會接納他們，更生保護會除了輔導更生人就業及創業外，行銷更生商品也是核心業務。東森集團的投入與付出，熱心公益不遺餘力，不但協助更生人穩定生活，也讓家庭及社會接納他們，尤其是透過媒體為更生人行銷商品，讓更多人看見他們背後不為人知的辛苦。（本文轉載自更生保護會《甦活人生電子報》2023年4月）

▼東森集團由王令麟總裁帶領造訪更生保護會相互交流。（圖／更生保護會提供）