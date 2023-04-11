　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

東森集團助更保不遺餘力　成立更保雲報導更生業務

▲▼東森集團於112年3月29日由王令麟總裁（左）率領工作團隊蒞臨更生保護會總會，由張斗輝董事長親自接待。（圖／更生保護會提供）

▲東森集團王令麟總裁（左）率領工作團隊蒞臨更生保護會總會，張斗輝董事長感謝東森集團長期支持更生保護業務。（圖／更生保護會提供）

東森集團於112年3月29日由王令麟總裁率領工作團隊蒞臨更生保護會總會，由張斗輝董事長親自接待。張董事長感謝東森集團長期支持更生保護業務，不但聘用更生人到集團內任職，也在110 年11月成立「更保雲」，報導更生保護業務，鼓勵更生人，致力讓社會接納更生人，營造友善環境。

自109年起，東森集團積極協助更生保護會臺北分會辦理各項宣導活動及購買更生商品，對更生人助益良多。王總裁致詞時表示，對於更生人的處境能感同身受，雖然日理萬機，仍竭盡所能協助更生人，並以自身的經驗激勵更多更生人。王總裁侃侃而談監獄內教化工作之重要，監禁主要目的不在於隔離，而在於教化，也建議將更生人成功案例製成影片，讓受刑人耳濡目染，激發更多正力量。

輔導更生人就業是更生保護會的重點工作之一，就業不但讓更生人有經濟來源，也代表社會接納他們，更生保護會除了輔導更生人就業及創業外，行銷更生商品也是核心業務。東森集團的投入與付出，熱心公益不遺餘力，不但協助更生人穩定生活，也讓家庭及社會接納他們，尤其是透過媒體為更生人行銷商品，讓更多人看見他們背後不為人知的辛苦。（本文轉載自更生保護會《甦活人生電子報》2023年4月）

▼東森集團由王令麟總裁帶領造訪更生保護會相互交流。（圖／更生保護會提供）▲▼東森集團於112年3月29日由王令麟總裁（左）率領工作團隊蒞臨更生保護會總會，由張斗輝董事長親自接待。（圖／更生保護會提供）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
獨／李多慧已婚7年？　女神親揭真相
阿嬤託夢「要遷墳」！子孫嫌麻煩不遷　下秒見1幕嚇傻
女警巡邏出車禍！　竟拿假驗傷單告騎士
快訊／雞排妹、陳沂雙姝大戰　一審結果出爐
公私併首例！　2校校務會議通過
54歲邱淑貞「胖到不見腰」　現身迪士尼樂園腫一圈
爆乳按摩女直擊！　加500元享「抓龍根」服務

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

圓夢更生商家「逸棧」讓人無蔬不歡

東森集團助更保不遺餘力　成立更保雲報導更生業務

蔡東利／從《黑暗榮耀》看屍體相驗程序

吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

噴滅火器、放鞭炮抗爭失敗 台中太平番仔路庄強制拆屋

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

結婚3年直男尪補求婚！　超不浪漫遭回：不要XD

墾丁之呼吸？石頭變刀　弟自信一拔姊讓它斷開

電動車駕駛+乘客睡死　國道警：最高罰2.4萬！

圓夢更生商家「逸棧」讓人無蔬不歡

東森集團助更保不遺餘力　成立更保雲報導更生業務

蔡東利／從《黑暗榮耀》看屍體相驗程序

IVE成員REI「因健康問題暫停活動」！　將以5人形式活動

與105名女子結婚！每一任都未離婚　他登金氏世界紀錄「大渣男」

9歲男童左胸腫大高燒送急診　醫看切片皺眉「癌細胞轉移多處」

華夏科大通過整併案　校方：校地與建築無償供台科大使用

蘋果27吋新顯示器何時發布？郭明錤：估明年量產

見22歲妹醉倒路邊…他騎車載走！挨告驚知撿到「朋友的女兒」G了

圓夢更生商家「逸棧」讓人無蔬不歡

《鬼滅之刃刀匠村篇》戀柱真的脫光！　10秒泡湯戲一刀未剪…日網讚爆

2023新錶／是項鍊也是錶！　旋開寶石或翻轉錶都有戲

先爬過百層樓梯！銘傳校園隱藏版咖啡廳　綠油山景配美食好愜意

路上搭訕重機翹臀辣妹　她竟掀衣「回贈2粒」

法律熱門新聞

蔡東利／從《黑暗榮耀》看相驗程序

綜藝人性侵恐慌症男子　判刑定讞

柯博齡／車停白線為何被開單

神棍誆「排陰」猥褻　還騙說要內射

男大生性侵致孕　判刑3年10月定讞

色影師性侵小模　判刑4年定讞

網友性侵少女　少女淚訴「忍一下就過去」

狼師性侵國中女　輕判6月定讞

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

給說法／你知道自己被限制出境嗎

5男關一起　牢房竟變炮房

雷皓明／幫別人簽名犯偽造文書嗎

劉彥君／地上權住宅知多少

洪敏超／手機門號遭盜該如何自保

更多熱門

相關新聞

安親班虐童　班主任二審輕判

安親班虐童　班主任二審輕判

某美語體系安親班台北市南海分校，日前傳出長期虐童案件，梁姓男童自幼兒園起就在這個安親班，林姓班主任與2名女老師多方虐待，冬天逼他脫光衣服沖冷水、壓頭嗆水，甚至抓腳踝將男童甩出。一審將林男判刑3年10月，林男上訴二審，高院11日改輕判2年4月。可上訴。

法官關說法官一審獲無罪　上訴稱暴瘦11公斤

法官關說法官一審獲無罪　上訴稱暴瘦11公斤

女同婚誆3P迷魂盜害死1人　判刑定讞

女同婚誆3P迷魂盜害死1人　判刑定讞

蔡東利／從《黑暗榮耀》看相驗程序

蔡東利／從《黑暗榮耀》看相驗程序

審理翁茂鍾案件又收襯衫　前法官蘇義洲免議

審理翁茂鍾案件又收襯衫　前法官蘇義洲免議

關鍵字：

法律更生人王令麟張斗輝更保甦活人生電子報更保雲更生保護會

讀者迴響

熱門新聞

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

獨／還原內湖槍響始末！他問外送員這句慘遭掃射

61歲女嫁29歲帥男！本尊照震驚眾人

警衛「以為住戶請客」誤吃蛋糕　遭求償6千

台中嬤要長孫還透天厝　法院判決曝光

獨／製作人遭掃射15槍現場曝！褲管全被血染紅

竹縣幼教老師湯屋激戰學生爸　告不怕一直纏

長孫把家賣了！84歲嬤睡門口抗議

台南角頭弟「千萬喪禮」　5000黑衣人轟動

周末變天！　恐成颱路徑大迴轉

護理長「可去跟醫師睡」！新人急問學姐　結局竟成真

即／知名「痛風」麻辣鍋大火　 整間餐廳成廢墟

達賴喇嘛親吻男童　推特發文道歉

即／新店特斯拉自撞起火！名設計師送醫不治

林靖恩12歲就認識李坤城　「相戀過程」曝

更多

最夯影音

更多
吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！

吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面