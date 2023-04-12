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社會 社會焦點 保障人權

前JFK女郎賈瞳瞳又出事！約砲未赴約挨告辯昏睡　價碼意外曝光

▲▼網美瞳瞳、邱冰冰。（圖／翻攝瞳瞳IG、臉書粉專「Teny邱冰冰」）

▲賈瞳瞳被相約外拍收了訂金沒現身涉嫌詐欺，因已還錢且無犯意等理由獲得不起訴。（資料照／翻攝瞳瞳IG）

記者劉昌松／台北報導

前JFK女郎賈瞳瞳先前涉及毒品案件，也曾遭控以交往為前題詐騙400萬元，如今又有1名從事鐵工的男子控告，約好外拍並發生性關係，但是匯了1萬5千元後，賈瞳瞳卻爽約，涉嫌詐欺罪，賈瞳瞳解釋，因當天昏睡30幾個小時才沒赴約，並立即錢還給被害人換取撤告，台北地檢署12日以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

賈瞳瞳(本名賈瞳)長相甜美，擁有34E的好身材，原本是熱門網紅直播主，但因2019年與另名直播主邱冰冰爆發網購LV包糾紛，鬧上法院後，又在2021年11月24日凌晨，因友人違停遭警盤查，被發現疑似攜帶毒咖啡包移送法辦，屢次的負面消息，使得她被JFK除名。

▲瞳瞳秀出購買的二手LV包。（圖／記者羅志華攝）

▲賈瞳瞳因二手LV包網購等多起負面事件，已經遭JFK除名。（圖／資料照）

此外，1名高雄陳姓男子也曾到警局提告，指控賈瞳瞳讓他誤以為有交往、結婚機會，以繳房租，還錢給經紀人，解約需賠償金等名義，前後詐騙400多萬元，當時賈瞳瞳曾在律師陪同下，到新北市海山分局應訊，賈瞳瞳只是對採訪記者揮揮手，律師則以案件進入司法程序為由拒絕說明。

▲▼賈瞳瞳（後）由律師陪同下到警局說明 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲賈瞳瞳曾因另起400萬元詐騙案到警察局應訊說明。（資料照／記者陳以昇翻攝）

日前，鐵工男也提告指控，他先前透過網路和賈瞳瞳成功約過1次交易，當時代價2萬元，後來賈瞳瞳在2022年10月18日，又透過網路詢問他「要再約嗎？」並協議這次外拍兼性交易如果要錄影的話，代價是3萬元，他先依賈瞳瞳指示匯款1萬5千元，但之後賈瞳瞳就失聯了。

賈瞳瞳到案承認與鐵工男有約，但是她當天昏睡了30幾個小時，所以鐵工男聯繫不上她，她清醒後第一時間有聯繫鐵工男說明。因鐵工男拿回訂金1萬5元後願意撤回告訴，檢察官考量賈瞳瞳昏睡而未赴約算是合理解釋，且事後立即與鐵工男達成和解，並非自始有詐欺犯意，因此處分不起訴。

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