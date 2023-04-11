快訊／「最狼」科技經理抖內200萬　追直播主不成竟出怪招慘了

▲前科技公司經理抖內「apple女孩」卻約不到喝咖啡，竟假冒鴻海入股名義企圖詐騙17。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者劉昌松／台北報導

樺漢科技前資深經理劉恒惟2021年豪撒200萬抖內17 LIVE直播主「apple女孩」，結果想邀喝咖啡不成，竟佯稱代表鴻海、樺漢公司商談入股17，不時要求17業務員安排與直播主見面，還進一步要求17提供財務報表及現金流量表作為投資評估，事後17發現有異提告，台北地檢署11日依詐欺未遂等罪起訴劉男。

樺漢科技是鴻海轉投資的工業電腦廠，因多次併購其他公司，被稱為鴻海集團旗下「最具狼性」的公司，而劉男從2019年3月4日起，到2021年9月23日詐騙事件爆發為止，在樺漢擔任智能邊緣物聯網事業處經理、資深經理。

2021年3月間，劉男因為喜歡上17直播主「apple女孩」，1個月內以暱稱馬斯克瘋狂斗內apple女孩200萬元，讓她成為月冠軍，期間2人甚至打Line電話，劉男不滿apple女孩主動說要送咖啡到他公司，或要見面吃飯，但都臨時有事取消，多次投訴17客服，還為此鬧過新聞。

起訴指出，英文名「Mark Liu」的劉男，2021年6月間向英屬維京群島商藝啟公司(17公司)的財務長、法務長表示，他是樺漢公司工業物聯網及企業併購部門董事，佯稱有權代表鴻海、樺漢向17公司提出投資入股協議，要求17公司提出2020年度財報及最近1期的現金流量表，作為實地查核、投資評估用。

17公司誤信，於2021年6月21日向劉男提出投資保密協議，雙方聯繫期間，劉男不斷明示暗示17的業務人員，探詢與直播主見面的機會，但最後17公司並無營運資金增集計畫，8月30日以電子郵件向劉男拒絕，「入股」計畫告吹，劉男並未取得17公司的營業祕密，但17公司隨即發現有異而提告，檢察官調查後，依詐欺未遂、偽造文書罪及違反《營業秘密法》起訴劉男。