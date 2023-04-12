擋不住漲勢！基隆客運4路線「4／15起2波調漲」　票價貴1~10元

▲基隆客運與光華巴士聯營9006路線票價調整。（圖／翻攝公告）

記者李姿慧／台北報導

客運漲聲響起，繼台北客運、桃園客運、三重客運、統聯客運、和欣客運部分路線調漲票價後，基隆客運分別與光華巴士、台北客運聯營，以及自營共4條路線也喊漲了，其中9006線4月15起調整票價。1070、1088、1061A等路線5月1日起調漲，漲幅從1到10元不等。

基隆客運與光華巴士兩公司聯營9006線將自4月15日起調整票價，其中國家新城到科教館票價將從66元漲至76元，將貴10元；基隆火車站到科教館則從60元漲到61元，略漲1元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外5月1日起，基隆客運與台北客運聯營的1070基隆到板橋國道客運路線，也將調整部分區間票價優惠幅度，其中捷運頭前庄站、新埔站、後站商圈分別到板橋南雅站票價皆從15元調漲為17元，將貴2元。

此外，基隆客運的1088四腳亭到松山車站路線5月1日起要調整優惠幅度，其中四腳亭到松車站票價從44元漲為48元，漲幅4元；基隆客運1061A台北到瑞芳路線也調整票價優惠幅度，瑞芳火車站到捷運忠孝復興站票價從83元漲至91元，調漲8元。

公路總局台北區監理所表示，基隆客運上月提出相關票價調整案備查，因票價尚未到核定上限，還有空間縮減優惠，經檢視，票價調幅和金額都在合理範圍內，因此日前同意備查，公告一周後即可實施，票價調整後部分區間會達到票價核定上限。