連假後國道客運再漲一波！和欣4／17起調票價　「漲幅最高10%」

▲和欣客運4/17起調漲票價。（資料圖／記者林悅翻攝）

記者李姿慧／台北報導

扛不住成本飆漲，清明連假過後，國道客運再有一波漲勢，和欣客運宣布，4月17日起將縮減部分國道客運票價優惠，漲幅最高10%，最多將貴20到30元不等。統聯客運3月6日已調整10條路線優惠票價，明天(4月7日)將再調漲19條路線優惠票價，漲幅約1%到8%。

人事和物價成本高漲，國道客運今年起陸續調漲，繼2月13日台北客運、桃園客運、三重客運分別營運的4條國道客運路線調漲約3%到9.2%後，統聯客運日前也宣布2階段調整優惠票價，3月6日起已調漲10條國道客運，4月7日起第二波19條國道客運也跟進漲，將貴5元到20元不等，漲幅1%~8%。

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和欣客運也扛不住成本壓力喊漲了，和欣客運宣布，4月17日凌晨0時起，部分國道客運路線票價優惠縮減，兩排椅調漲0~30元，漲幅0%~6%不等；三排椅調漲0~20元，漲幅0%~10%不等，此次票價調整，仍在主管機關核定票價以內。

以台北到台南為例，三排椅全票480元將漲為500元，藍色優惠時段430元將漲為450元；兩排椅全票從630元漲到660元，藍色時段530元漲到560元。

和欣客運表示，近年來各類物價、油價、薪資等持續上漲，加上疫情嚴重衝擊客運運量，已無法如過往自行吸收營運成本增加，為求永續經營，迫不得已縮減票價優惠。近3年來受疫情影響，員工生活拮据，導致駕駛員流失，此次票價調整主要也是為提高現有駕駛員薪資待遇、照顧所屬員工，鼓勵員工持續秉持熱忱服務，提供優質安全的旅客運送服務。

和欣客運經理林景鴻表示，目前駕駛缺員約有1到2成，疫情期間受到影響，客運駕駛收入下滑，當時貨運業正好，因此許多駕駛轉行到聯結車和貨運業，現在疫情緩和、客運開始增班，但許多人力已流失，目前長程路線駕駛薪水約5.5萬元到6萬元，未來票價調整後，除平衡公司營運成本外，穩定後將對員工加薪，讓員工繼續提供優質旅運服務。



▼和欣客運4/17起調漲票價。（圖／和欣客運）