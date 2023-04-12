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緬甸村莊慘遭軍政府空襲！平民慘死「血腥照曝」　具體傷亡數不明

▲▼緬甸中部地區城鎮11日遭軍政府戰機空襲，導致約100名平民死傷。（圖／翻攝自The Irrawaddy）

▲緬甸中部地區村莊11日遭軍政府戰機空襲，導致約100名平民死傷。（圖／翻攝自The Irrawaddy，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

緬甸軍政府自從2021年2月發起政變、逮捕民選領導人翁山蘇姬，整個國家陷入生靈塗炭，多起反政變抗議活動被鎮壓，國會議員、記者、反對人士遭逮捕，經濟崩潰、物資短缺，120萬名平民流離失所。最新消息指出，緬甸軍政府昨（11）日襲擊中部地區一座村莊，造成包括兒童、婦女在內約100人傷亡。

根據《路透社》、《CNN》，緬甸中部實階省瑞波縣甘勃盧鎮（Kanbalu）當地時間11日舉行辦公室開業活動，現場多名反對軍政府統治的民眾聚集，豈料卻遭到軍政府派遣軍隊開戰鬥機空襲，針對該村莊投擲2枚炸彈，緬甸民族團結政府（NUG）勞工部在一份聲明指出，該起轟炸導致數十名「無辜平民」喪生，包括兒童和孕婦在內的更多人傷亡。

民族團結政府在聲明中將該次空襲描述為戰爭罪，痛批軍政府的行為「令人髮指」。據悉，民族團結政府為緬甸的平行流亡政府，是為應對軍政府發起政變而於2021年4月成立，內閣成員多為2020年緬甸議會選舉當選的議員、少數族裔成員、反對派關鍵人物，幾乎所有閣員都處於流亡狀態。

▲▼緬甸中部地區城鎮11日遭軍政府戰機空襲，導致約100名平民死傷。（圖／翻攝自The Irrawaddy）

緬甸當地媒體《伊洛瓦底江報》（The Irrawaddy）所發佈的影像中，顯示了空襲後罹難者的屍體，以及其他被摧毀的建築物、車輛、殘骸。緬甸軍政府並未對該起襲擊事件發表評論，儘管《CNN》、《路透社》已連繫軍政府發言人，但尚未獲得回覆。

緬甸民族團結政府總理曼溫凱丹（Mahn Winn Khaing Thann）在推特發文，表示對於此次軍政府空襲「深感痛心」。

由民族團結政府宣布成立的反抗武裝力量「人民防衛部隊」（People's Defense Force, PDF）一名不願具名的成員透露，「目前為止還不清楚確切的傷亡人數，我們還不能找回所有罹難者的遺體。」

▲▼緬甸國防軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲緬甸國防軍。（圖／達志影像／美聯社）

針對此次緬甸中部地區的空襲，美國國務院「深感關切」，表示華府將持續與國際社會合作，讓緬甸軍政府對於其犯下的行為負責。

報導指出，11日的轟炸事件可能是繼去年10月空襲事件後，傷亡最為慘重的一次。2022年10月，緬甸克欽邦一場音樂會遭到飛機襲擊，造成50名平民、當地歌手、克欽邦武裝組織的少數民族成員身亡。

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