最危險體位！男子做一半「陰莖爆血」斷掉　整根發紫腫成茄子

▲印尼一名男子用「最危險體位」做愛造成陰莖斷裂。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

印尼一名37歲男子使用醫生口中「最危險體位」和伴侶做愛時，突然聽到一陣斷裂聲，男子當場陰莖斷裂爆血，他趕到醫院時，整根陰莖已經腫成「畸形茄子」，所幸緊急手術露撿回一條命。

根據《紐約郵報》報導，印尼一名男子和女伴用「反轉式女騎士」（reverse cowgirl）體位做愛時，突然聽到一陣斷裂聲，接著陰莖立刻軟掉且劇痛無比，後來龜頭前端還開始出血、無法排尿，他嚇得立刻到醫院急診室求救。

這起刊登在《泌尿外科病例報告》（Urology Case Reports）期刊上的案例顯示，男子到達醫院後，整根陰莖已經又黑又腫，變成醫學上俗稱「畸形茄子」（eggplant deformity）的模樣，因為男子的睪丸白膜和海綿體嚴重撕裂，讓陰莖形同骨折，且周圍嚴重血腫，血液也滲漏到周圍組織，才會出現龜頭流血的狀況。

▲男子緊急就醫後撿回一命，目前正在逐漸復原。（圖／翻攝自Urology Case Reports）



時常在TikTok上分享醫學知識的醫師拉伊（Karan Raj）先前曾拍片指出，「反轉式女騎士」是女性反向跨坐在男生身上，可以說是世界上最危險的體位，因為有高達50％的「陰莖骨折」都是這個體位所造成的，因為在不穩定的插入過程中，男性的陰莖可能會滑出，接著直接被坐斷。

所幸這名男子緊急就醫後，醫生順利地修復斷裂部分，並縫合了尿道再將傷口完全包紮起來，接著又進行了人工勃起測試。所幸男子復原情況良好，也能正常排尿，目前僅須定期回診，但還需再禁慾一段時間。