　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

沈可婷「撞死8少年」無罪釋放！法官最終判決大逆轉　她隔口罩笑了

▲▼沈可婷「撞死8少年」無罪。（圖／翻攝自Facebook／OfficialDatoTonyLooi）

▲法院最終宣判沈可婷無罪釋放。（圖／翻攝自Facebook／OfficialDatoTonyLooi）

記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞女子沈可婷2017年2月深夜開車撞死8名在路上飆騎「改裝腳踏車」的少年，去年4月被判處6年監禁且即刻關押。不過，法官11日再度推翻判決，宣布沈可婷上訴成功，她魯莽、危險駕駛導致他人死亡罪名不成立，當庭無罪獲釋 ，而她步出法院後也終於露出笑容。

2017年2月18日深夜3時30分左右，年僅22歲的沈可婷開車經過新山內環公路，碰到30多名青少年聚集飆騎「改裝腳踏車」。由於該路段是彎道斜坡且十分昏暗，沈可婷一時閃避不及、迎面撞上這群正在飆車的少年，因此造成了8死8傷的慘劇。

▲▼馬來西亞沈可婷案大逆轉，少年飆騎「改裝腳踏車」的風氣屢次引發社會爭論。（圖／翻攝change.org、Instagram帳號teneraflyjb）

▲▼少年飆騎「改裝腳踏車」的風氣屢次引發社會爭論。（圖／翻攝change.org、Instagram帳號teneraflyjb）

▲▼馬來西亞沈可婷案大逆轉，少年飆騎「改裝腳踏車」的風氣屢次引發社會爭論。（圖／翻攝change.org、Instagram帳號teneraflyjb）

馬來西亞當時的年輕人風行騎改裝腳踏車炫技，他們會將雙腳翹起全身趴在自行車，呈現一字線飆速前行，其中很多車並沒有安裝剎車裝置。當地居民表示，事發地點半夜經常有大批少年聚集飆騎改裝腳踏車，IG也有一個名為「新山飛人軍隊」的少年團體，不時分享成員以各種危險姿勢騎車的影片。

由於沈可婷開車時全程都有繫好安全帶、沒有酒駕或超速，且公路燈光昏暗、視線受阻，因此二度被判無罪釋放。

▲沈可婷2022年被判處即刻入獄。（圖／翻攝change.org）

▲沈可婷2022年被判即刻入獄。（圖／翻攝change.org）

不過，去年4月13日新山高等法院推翻前兩次無罪判決，認為沈可婷若發現路段燈光昏暗，就應放慢車速駕駛，因此改判她罪名成立，判處6年有期徒刑、即刻入獄，另罰款6000令吉（約新台幣4.1萬元），服刑完畢吊銷駕照3年。

此上訴案今年3月31日在上訴庭開審，並於11日作出最終裁決，無論結果如何，任一方都不得再上訴。法官哈達麗雅陳述判詞時指出，此案的控狀存在缺陷，宣判沈可婷魯莽、危險駕駛導致他人死亡罪名不成立，並當面告訴她，「你現在自由了（you are now a free person）。」

根據《星洲日報》報導，沈可婷獲釋後首度向媒體發言，她聲音顫抖地說出8名死者的名字，並承認是自己的行為導致他人死亡，但這場車禍並非她有意造成的。而從臉書上曝光的現場照片可以看到，沈可婷步出法院後雖戴著口罩，但「雙眼微彎」終於露出難得笑容。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
獨／李多慧已婚7年？　女神親揭真相
阿嬤託夢「要遷墳」！子孫嫌麻煩不遷　下秒見1幕嚇傻
女警巡邏出車禍！　竟拿假驗傷單告騎士
快訊／雞排妹、陳沂雙姝大戰　一審結果出爐
公私併首例！　2校校務會議通過
54歲邱淑貞「胖到不見腰」　現身迪士尼樂園腫一圈
爆乳按摩女直擊！　加500元享「抓龍根」服務

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓總統府遭美國監聽　府方駁斥「假消息」！美防長主動致電南韓

中國不排除犯台　日本外交藍皮書：最大戰略挑戰

BBC評選「適合女性獨自旅遊」5大國家　日本入選

沈可婷「撞死8少年」無罪釋放！法官最終判決大逆轉　她隔口罩笑了

機場USB充電超方便？FBI警告「小心手機被入侵」　2方法最安全

南韓江原道山林大火！火花隨「詭異強風」擴散　燒毀多棟民宅

美機密文件爆　埃及總統下令援俄「4萬枚火箭彈」！密謀對話曝光

打開手機全是鹹濕簡訊　人夫發現女警妻「同時與7男警亂搞」崩潰

中國「軟硬兼施」處理台海問題　BBC：美台有默契低調接觸

鋒頭壓過新娘！女賓客「奶奶見客」太凶狠　網笑：果真乳巨聚人心

吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

噴滅火器、放鞭炮抗爭失敗 台中太平番仔路庄強制拆屋

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

結婚3年直男尪補求婚！　超不浪漫遭回：不要XD

墾丁之呼吸？石頭變刀　弟自信一拔姊讓它斷開

電動車駕駛+乘客睡死　國道警：最高罰2.4萬！

南韓總統府遭美國監聽　府方駁斥「假消息」！美防長主動致電南韓

中國不排除犯台　日本外交藍皮書：最大戰略挑戰

BBC評選「適合女性獨自旅遊」5大國家　日本入選

沈可婷「撞死8少年」無罪釋放！法官最終判決大逆轉　她隔口罩笑了

機場USB充電超方便？FBI警告「小心手機被入侵」　2方法最安全

南韓江原道山林大火！火花隨「詭異強風」擴散　燒毀多棟民宅

美機密文件爆　埃及總統下令援俄「4萬枚火箭彈」！密謀對話曝光

打開手機全是鹹濕簡訊　人夫發現女警妻「同時與7男警亂搞」崩潰

中國「軟硬兼施」處理台海問題　BBC：美台有默契低調接觸

鋒頭壓過新娘！女賓客「奶奶見客」太凶狠　網笑：果真乳巨聚人心

蘋果27吋新顯示器何時發布？郭明錤：估明年量產

見22歲妹醉倒路邊…他騎車載走！挨告驚知撿到「朋友的女兒」G了

圓夢更生商家「逸棧」讓人無蔬不歡

《鬼滅之刃刀匠村篇》戀柱真的脫光！　10秒泡湯戲一刀未剪…日網讚爆

2023新錶／是項鍊也是錶！　旋開寶石或翻轉錶都有戲

先爬過百層樓梯！銘傳校園隱藏版咖啡廳　綠油山景配美食好愜意

強健髮根、韌性從「根」本做起　蔻蘿蘭植萃養髮豐厚感Get！

桃園知名麻辣鍋店燒毀　網PO「昨遭竊今失火不尋常」警方回應了

2美女主播表姊妹檔「時段對打」！　趣吐：進廣告再轉台支持

郭台銘訪日傷團結？　朱立倫稱祝福：他一定支持國民黨最後決定

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

國際熱門新聞

61歲女嫁29歲帥男！本尊照震驚眾人

達賴喇嘛親吻男童　推特發文道歉

租25天！陸客水龍頭+暖氣全開

撞死8少年！　「沈可婷」最終無罪釋放

40歲女遊19國約34男　發現男人共通點

4歲女童泳池玩水遭吸進排水口！送醫不治

全球議員批馬克宏　籲尊重台灣聲音

達賴喇嘛遭轟欠調查　男童「吸舌頭」事件延燒

金氏紀錄認證「大渣男」！　騙婚105名女性

Google Pay突免費發錢　用戶嗨「收到3萬元」

即／美國路易維爾大規模槍擊4死9傷

鋒頭壓過新娘！藍衣女賓客「奶奶見客」太凶狠

新娘「對空開4槍」新郎超淡定　畫面瘋傳

金融時報專欄：歐美「3原因」應備戰保台

更多熱門

相關新聞

美菲軍演規模30年最大　首次實彈擊沉目標船隻

美菲軍演規模30年最大　首次實彈擊沉目標船隻

美國與菲律賓11日展開30年來最大規模軍事演習，包括首度實彈演練擊沉目標船隻。這將是美國在亞洲區域最新一次的火力展示。

廢別墅驚見男屍卡天花板　疑偷電被活活電死

廢別墅驚見男屍卡天花板　疑偷電被活活電死

新人宴客指定紅包費！友怒：1家就噴掉7000

新人宴客指定紅包費！友怒：1家就噴掉7000

要求植物人到場才能免役　泰軍官引眾怒

要求植物人到場才能免役　泰軍官引眾怒

大馬天后傳家變！高中同學成62歲爸小三

大馬天后傳家變！高中同學成62歲爸小三

關鍵字：

馬來西亞沈可婷東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

獨／還原內湖槍響始末！他問外送員這句慘遭掃射

61歲女嫁29歲帥男！本尊照震驚眾人

警衛「以為住戶請客」誤吃蛋糕　遭求償6千

台中嬤要長孫還透天厝　法院判決曝光

獨／製作人遭掃射15槍現場曝！褲管全被血染紅

竹縣幼教老師湯屋激戰學生爸　告不怕一直纏

長孫把家賣了！84歲嬤睡門口抗議

台南角頭弟「千萬喪禮」　5000黑衣人轟動

周末變天！　恐成颱路徑大迴轉

護理長「可去跟醫師睡」！新人急問學姐　結局竟成真

即／知名「痛風」麻辣鍋大火　 整間餐廳成廢墟

達賴喇嘛親吻男童　推特發文道歉

即／新店特斯拉自撞起火！名設計師送醫不治

林靖恩12歲就認識李坤城　「相戀過程」曝

更多

最夯影音

更多
吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！

吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面