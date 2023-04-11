沈可婷「撞死8少年」無罪釋放！法官最終判決大逆轉　她隔口罩笑了

▲法院最終宣判沈可婷無罪釋放。（圖／翻攝自Facebook／OfficialDatoTonyLooi）

記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞女子沈可婷2017年2月深夜開車撞死8名在路上飆騎「改裝腳踏車」的少年，去年4月被判處6年監禁且即刻關押。不過，法官11日再度推翻判決，宣布沈可婷上訴成功，她魯莽、危險駕駛導致他人死亡罪名不成立，當庭無罪獲釋 ，而她步出法院後也終於露出笑容。

2017年2月18日深夜3時30分左右，年僅22歲的沈可婷開車經過新山內環公路，碰到30多名青少年聚集飆騎「改裝腳踏車」。由於該路段是彎道斜坡且十分昏暗，沈可婷一時閃避不及、迎面撞上這群正在飆車的少年，因此造成了8死8傷的慘劇。

▲▼少年飆騎「改裝腳踏車」的風氣屢次引發社會爭論。（圖／翻攝change.org、Instagram帳號teneraflyjb）



馬來西亞當時的年輕人風行騎改裝腳踏車炫技，他們會將雙腳翹起全身趴在自行車，呈現一字線飆速前行，其中很多車並沒有安裝剎車裝置。當地居民表示，事發地點半夜經常有大批少年聚集飆騎改裝腳踏車，IG也有一個名為「新山飛人軍隊」的少年團體，不時分享成員以各種危險姿勢騎車的影片。

由於沈可婷開車時全程都有繫好安全帶、沒有酒駕或超速，且公路燈光昏暗、視線受阻，因此二度被判無罪釋放。

▲沈可婷2022年被判即刻入獄。（圖／翻攝change.org）



不過，去年4月13日新山高等法院推翻前兩次無罪判決，認為沈可婷若發現路段燈光昏暗，就應放慢車速駕駛，因此改判她罪名成立，判處6年有期徒刑、即刻入獄，另罰款6000令吉（約新台幣4.1萬元），服刑完畢吊銷駕照3年。

此上訴案今年3月31日在上訴庭開審，並於11日作出最終裁決，無論結果如何，任一方都不得再上訴。法官哈達麗雅陳述判詞時指出，此案的控狀存在缺陷，宣判沈可婷魯莽、危險駕駛導致他人死亡罪名不成立，並當面告訴她，「你現在自由了（you are now a free person）。」

根據《星洲日報》報導，沈可婷獲釋後首度向媒體發言，她聲音顫抖地說出8名死者的名字，並承認是自己的行為導致他人死亡，但這場車禍並非她有意造成的。而從臉書上曝光的現場照片可以看到，沈可婷步出法院後雖戴著口罩，但「雙眼微彎」終於露出難得笑容。