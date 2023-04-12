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社會 社會焦點 保障人權

靜宜女大生為愛不回台　園區只保她到「潑水節」

記者黃翊婷／綜合報導

台中靜宜大學二年級林姓女學生上個月29日離開學校宿舍後，自行搭機入境緬甸仰光，前往詐騙園區找男友。雖然救援機構伸出援手，林女卻因為擔心害到男友，不願意離開，如今已被園區下達最後通牒，只願意保她到「潑水節」（4月13日至15日）為止。

▲▼靜宜女大生前往緬甸前，曾向詐團借6萬元，是還債？簽賭？或是其他用途，警方全力調查。（圖／ETtoday資料照，下同）

▲林女為愛前往緬甸詐騙園區。（圖／翻攝自臉書）

林女3月29日自行離開學校宿舍，隨後搭機離台，在曼谷下飛機後進入緬甸仰光，接著前往騙園區找男友。原先外界以為林女是被詐騙集團拐走，後來發現她是自願前往，出發前還先借了6萬元，引發各界熱議。

▲▼ 失蹤靜宜女大生。（圖／記者游瓊華翻攝）

▼▲林女離台前被監視器拍到的最後身影。（圖／記者游瓊華、鄧木卿翻攝）

▲▼靜宜女大生失蹤，最後身影。（圖／記者鄧木卿翻攝）

「全球反詐騙組織」成員Sammy表示，林女「樂意」被騙過去，組織花了20分鐘找到人，確定她就在緬北，但她回應「男友不走她不走」，就算園區放人也不肯上車，因此得罪了一卡車「以後歷史課本中的人物」。此外，救援組織還發現，林女的男友也曾經是受害者，她似乎是擔心害到男友才不肯離開。

由於林女態度猶疑不決，園區方面已下達最後通牒，只願意保她到「潑水節」。國際救援組織透露，這次行動已經影響到當地勢力關係，林女若錯過潑水節前的機會，以後恐怕就無法脫身了。

不過，對於網路上的各種傳聞，警方仍在查證當中。警方研判，林女未受到挾持逼迫出國，後續仍會持續釐清，調查是否有幕後犯罪集團介入。

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