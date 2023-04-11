靜宜女大生不回台原因曝！怕離開後「發生這件事」　以後救人無望

▲靜宜女大生堅持不離開緬甸，竟是怕走了以後害到男友。（圖／ETtoday資料照，翻自PTT）



記者柯振中／綜合報導

台中靜宜大學一名女大生上個月搭機離境，事後被查出人在緬甸，原先傳出買了回台機票的消息，後來又被爆出「自己要回去園區」，讓救援機構也束手無策。如今該名女大生不願離開的原因也曝光，疑似是不想害到男友，打算要共進退。

林姓女大生上個月搭機離開台灣，在曼谷下飛機後進入緬甸仰光，原先一度以為是被詐騙集團拐走，後來才發現是自己自願前往，甚至還先借了6萬元才出國，引起各界譁然，最後動向確定是跑去詐騙園區找男友。

▲林姓女大生前往緬甸的園區以後，就算全球反詐騙組織出動也不肯離開。（圖／翻攝批踢踢）



消息鬧得沸沸揚揚，原先甚至傳出林女準備搭機返台，後來向知情人士求證，也確定並沒有這件事情。

後來「全球反詐騙組織」成員Sammy也說，雖然林女是被騙去的，但「她樂意」，組織花了20分鐘找到人，確定位在緬北，但林女回應「男友不走她不走」，就算園區放人也不肯上車，甚至還得罪了一卡車「以後歷史課本中的人物」，讓網友們驚呆了。

而根據《三立新聞網》報導，Sammy近日透露，林女的男友也曾是受害者，如今卻成為集團幫兇，而林女怕害到男友也不肯離開，如今這次救援影響與當地勢力的關係，如果以後還想救人，恐怕不太可能。