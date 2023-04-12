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雞排妹「判刑4個月」預告提新訴訟　陳沂引名句29字反擊

「雞排妹」鄭家純遭陳沂提告判決結果出爐，雙方再度於臉書交戰。（圖／翻攝自鄭家純、陳沂臉書）

▲「雞排妹」鄭家純遭陳沂提告判決結果出爐，雙方再度於臉書交戰。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

「雞排妹」鄭家純（現改名鄭采勻）2021年被控涉嫌洩漏網紅陳沂的手機號碼，先是念出手機前4碼，再PO出色卡編號，影射後6碼，遭提告違反個人資料保護法，11日被判4月有期徒刑。對此陳沂在臉書發文，鄭家純也不甘示弱反擊，再度掀起話題。

判刑結果出來後，陳沂隨即發文狠酸：「新聞是3天的，但前科是一輩子的，恭喜雞排妹鄭家純，因違法個資法，被台北地院判有期徒刑4個月」，並補充「民事部分已提告，求償100萬」，同時提醒對方以後入境日本填表，「有沒有判決有罪紀錄」那欄要記得勾「有」。

陳沂狠酸鄭家純。（圖／翻攝自陳沂臉書）

▲陳沂狠酸鄭家純。

鄭家純見狀反擊：「陳沂現在不敢稱呼我為黑菊姐，因為我告她加重誹謗」，還說她是法院認證小三，被網友提醒才改文，但她早已蒐證，「目前已開了一次準備程序，那次她向檢察官辯解黑菊是在稱讚女人美麗，那怎麼現在就不敢再寫了？」

鄭家純反控，陳沂公布她的電話號碼，檢察官認為確實有洩漏個資，但她看起來沒有受到損害，所以判決不起訴。為此，她提供多名網友的錄音檔，證明大家都是在看到陳沂的貼文，得知她的電話才打來，目前法官建議：「這是新證據，要另提訴訟」，她會提起新的訴訟，並繼續上訴。

鄭家純反擊。（圖／翻攝自鄭家純臉書）

▲鄭家純反擊。

鄭家純坦言，她不會說什麼司法不公，遇到特別檢察官的經驗，更能感同身受，曾在訴訟中受過不公平的其他人，唯一能做的就是「記得你們的溫暖，然後繼續努力」，她也喊話不需要傳陳沂幸災樂禍的留言，「畢竟她爸爸貪污被判刑5年入獄，當然沒人比她更懂什麼是一輩子的前科」。

最後，鄭家純提到陳沂過去想紅亂罵人，被公眾人物告到賠錢，卻仍學不乖，「我告她誹謗的案子共3件，不久後她一定會被起訴，今天她寫那麼多，可能是在寫信給未來的自己吧」。

不料，陳沂看到後立刻又發文，嗆聲：「建議黑菊姊找個好律師，人生在世，絕對不能省的錢就是律師費」，更放話若鄭家純不能誠心悔過痛改前非堅持上訴，她也會請檢察官一併上訴，雙方砲火猛烈，互不相讓。

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