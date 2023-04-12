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大陸 大陸焦點 特派現場

張家界集體跳崖內幕！　死前均服50克毒藥「3克就致命」

中國有3男1女近日在張家界風景區集體跳崖。（圖／翻攝自微博）

▲中國有3男1女近日在張家界風景區集體跳崖。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

中國近日發生駭人事件，有4名遊客在張家界風景區集體跳崖，其中1人被及時阻止，但仍有3人成功躍下，而被阻止的女子因服毒，緊急送醫仍搶救無效。據了解，3男1女均來自不同省市，卻相約在同一個地方結束生，且都有服用毒藥痕跡，3克就足以致死，他們足足服用了50克。

根據通報，4月4日下午13時30分許，3男1女在天門山跳崖，3名男子跳崖身亡，女子因事前服用毒藥，送醫搶救宣告不治，4人均為輕生，排除刑事案件及其他因素。警方指出，4名死者透過群聊的方式溝通策劃，其中1人是帶頭人。

女子在事發前發文。（圖／翻攝自微博）

▲女子在事發前發文。

​​女子的親友向《大象新聞》透露，女子被救下後，工作人員曾嘗試進行搶救，但從玻璃棧道坐纜車下山要37分鐘，再加上到醫院的路程，最後搶救無效。翻看女子當天發布在朋友圈的動態顯示，她手上拿著一個裝滿液體的水杯，寫道：「你好世界，再見」。

據悉，4名死者都來自不同省市，張某籍貫在福建，此前在廣東打工；彭某籍貫河北，此前在南方各個省市打零工；陳某籍貫在四川，此前在佛山打工；年齡最大的劉某，也在南方打工。除了彭某未取得聯繫外，其他3名死者的家屬，都已將遺體火化，分別帶回老家安葬。

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