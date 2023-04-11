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保溫瓶底部貼紙別撕掉　廠商曝關鍵功用

保溫瓶,保溫杯。（圖／記者李佳蓉攝）

▲保溫瓶底部的貼紙不要撕。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者隋昊志／綜合報導

無論是想喝冰水、溫水還是熱呼呼的咖啡，現代人幾乎人手一個保溫瓶，方便上班或運動時隨時補充水分，許多人一拿到新瓶就習慣將標籤、貼紙都撕掉，但若是看到瓶底下方有貼紙，可千萬不要隨手就撕掉，否則可能會影響保溫效果。

▲▼保溫瓶的貼紙不要撕。（圖／翻攝自twitter／@waheifreiz）

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▲▼保溫瓶底部的貼紙不要撕。（圖／翻攝自twitter／@waheifreiz）

▲▼保溫瓶底部的貼紙不要撕。（圖／翻攝自twitter／@waheifreiz）

日本廚具製造商「和平freiz」（和平フレイズ）日前在推特PO文指出，保溫瓶的保溫效果，來自於內部的真空層，製作時會在瓶底開洞，再貼上被稱為「保護貼片」的貼紙密封隔絕外部，達到保溫、保冰的功效，若撕掉該貼紙，會讓保溫瓶焊接的部分暴露在空氣中，影響保溫效果，提醒使用者千萬不要將貼紙撕除。

但要是不小心將貼紙撕掉，或者是貼紙剝落怎麼辦？「和平freiz」也分享解方，可用市售的防水貼紙或緩衝貼紙密封，但貼紙不能過大，避免造成保溫瓶底部出現高低差。此外，並非所有保溫瓶都採用貼紙密封的方式，而是使用樹脂材料，同樣也能達到保溫效果，若是沒看到貼紙也不需要太過緊張。

貼文一出立刻引起不少網友討論分享，紛紛留言表示，「小學的時候我的興趣就是撕這個欸」、「哇真的學到了」、「真的都不知道原來是這樣啊」、「長知識了」、「之前看到不小心就撕掉了」，還有人開玩笑說「不知道為什麼，突然很想驗證一下」。

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