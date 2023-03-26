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汽機車車牌禁貼紙！一年罰千件　民代要求檢討「公路總局將研議」

▲▼攔查普通重機騎士誇張的以口罩遮蔽車牌還無照駕駛。（圖／大園警分局提供）

▲遮蔽車牌影響辨識將可開罰。（資料圖／大園警分局提供）

記者李姿慧／台北報導

近期有民眾車牌遭保養車廠貼上貼紙，驗車時卻遭要求去除，另有民眾車牌黏貼貼紙或用他物遮蔽車牌，一年約有1千多件被開罰，民眾向民代陳情後，公路總局表示，近期各界對車牌可否黏貼貼紙有不同意見，公路總局將邀集相關單位、民代和汽機車公會進一步研議一致性作法。

不少民眾車牌上貼有車行廣告貼紙，或下次保養日期，另也有民眾車牌螺絲孔會裝上玩偶，根據《道路交通安全規則》第11條第2項規定，汽車號牌不得變造損毀、塗抹或黏貼其他材料、加裝邊框或霓虹燈、裝置旋轉架、顛倒懸掛或以安裝其他器具之方式使不能辨認其牌號，並不得以他物遮蔽，如有污穢，致不能辨認其牌號時，應洗刷清楚。

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若有車牌汙穢，或有他物遮蔽，將可罰300到600元，另若蓄意貼貼紙變造車牌編碼，譬如將E貼上白色貼紙改成F，或是塗抹反光液，情節嚴重則可罰2400到4800元。根據統計，警方一年取締類似案件約有1千多件。

公路總局監理組長魏武盛表示，有民眾機車去車行維修後，車行會貼上廣告和電話貼紙，民眾驗車時，部分監理單位會要求去除，只要當場改正，驗車仍可通過，民眾大多可以接受，類似車牌出現貼紙情況南部比較多，不過有民眾向民代反映陳情，因此將會研擬一致性作法。

魏武盛指出，因汽機車號牌是行車許可憑證，汽機車上路時應保持號牌完整可供辨識，近期外界對於號牌可否黏貼貼紙等議題有不同意見，公路總局會在可清楚辨識號牌顏色、字號與圖案標示等規定下，邀集相關政府單位、民意代表與汽機車公會等，進一步研議認定疑義。

公路總局表示，因號牌黏貼貼紙係認定「黏貼其他材料」行為，公路監理機關於車輛檢驗時，會請車主將貼紙移除。近期外界對於號牌黏貼貼紙若不影響牌號辨識性下，是否應該移除有不同意見，公路總局對於這些意見反映認為有研議必要，將儘速邀集相關單位討論可行方案。也呼籲汽機車上路時不能有影響車牌辨識行為，如有污穢應洗刷清楚，更不可有變造損毀、塗抹、裝置旋轉架使不能辨認其牌號情形，維護號牌可供辨識性。

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