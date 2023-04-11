敦化國小合唱團淪統戰工具　教育局：畫面遭剪輯被誤解

▲北市敦化國小合唱團遭控淪為中共統戰工具。（圖／記者崔至雲攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市議員簡舒培、陳賢蔚今（11日）召開記者會指出，台北市敦化國小合唱團應邀參加校外單位合唱對岸統戰歌曲《我們同唱一首歌》，參與MV拍攝，甚至成為中國福建電視台今年春節晚會節目，痛批教育局、校方讓統戰的手伸進校園。北市教育局與校方回應，此活動屬文化交流，無關政治，參與錄製前均與家長充分溝通，畫面被剪輯造成誤解，並非學校本意。

簡舒培、陳賢蔚今召開「中共統戰深入北市校園？蔣萬安市府一無所知！」記者會指出，接獲家長陳情，小孩就讀敦化國小並參加學校合唱團，受電視媒體邀請參加校外單位 MV錄製節目，今年1月在校內拍攝，內容竟成中國福建廣電2023年春節晚會節目，而應邀合唱的歌曲《我們同唱一首歌》，還是歌手蕭敬騰去年配合央視春晚表演並引發軒然大波的統戰歌曲。

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對此，台北市教育局回應，敦化國小合唱團在年初時收到福建電視台錄製歌曲MV，屬學生交流活動，與政治活動無關，為免學生單純的交流活動被曲解，學校並於錄製前與電視台溝通，分配歌詞唱段，選擇適合演唱的歌詞後方才接受邀請，另因受疫情因素影響，學生並未實際至福建錄製節目，剪輯後影片若造成誤解，亦非學校本意。

敦化國小校方也發布新聞稿說明，學校多年來辦理學生文化交流活動，疫情期間持續以線上方式推動，增加學生不同的學習經驗，本次活動通知、說明及錄音、錄影期程均完整告知家長知悉，學校並未收到家長不同意的反映。但原本單純交流活動，經新聞報導與本校「讓教育回歸教育」初衷有落差，造成外界困擾，對此深感遺憾。

教育局重申，教育局訂有「臺北市高級中等以下學校受邀進行表演活動作業原則」，學校受非政府機關邀請進行校外表演活動，須召開會議審查是否符合教育目的且未違背相關法令，並徵詢家長獲同意或部分同意，方可進行表演活動，本次敦化國小合唱團錄製MV屬學生交流，惟仍須留意歌曲是否具教育目的，未來也會再和校方重申學校受邀活動的作業原則。