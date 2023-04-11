詐騙水房隱身高雄社區大樓　主嫌20萬交保3豪車全扣押

記者張君豪／台北報導

刑事局偵四大隊11日宣布破獲高雄市楠梓、仁武區的大型投資詐騙集團；警方接獲線報，先後有8名被害人遭投資詐騙吸金逾千萬元新台幣，總財損接近新台幣1億元，警方追查發現，歹徒以網銀提領贓款後，再利用成立紙上公司名義，讓車手把錢分存入公司帳戶後層層轉帳，或透過臨櫃轉匯購買泰達幣洗錢，規避查緝。警方近期掃蕩行動，順利瓦解位於高雄市兩行政區，隱身社區大樓、賭場的洗錢集團。

▲刑事局11日下午宣布偵破高雄市隱身社區大樓的詐騙水房集團，查扣市價近千萬豪車。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

刑事局偵四大隊會同高雄市警局三民一、苓雅、楠梓、左營分局、嘉義縣警刑大隊偵三隊、北市警刑大隊偵一隊、偵五隊、台中市警刑大偵二隊、偵五隊、彰化縣警刑大偵一隊等單位共組專案小組，報請橋頭地檢署張股檢察官林濬程指揮偵辦。

警方發現該詐團從2021年8月開始經營，黃姓主嫌本來是詐團車手，後來看中詐團水房洗錢利潤豐厚，贓款經洗錢層轉最高可分潤達3成以上，他號召旗下車手組成洗錢水房，先後註冊成立5家紙上公司申請公司帳戶，承接詐團洗錢業務。

刑事局從2022年起展開監控，發現詐騙水房隱身在仁武區的社區大樓和楠梓區的廢棄餐飲店內賭場，警方從去年11月底發動多波搜索行動，先後拘提黃姓主嫌（21歲、詐欺前科）及同案共犯33人到案。

並當場查扣新台幣326萬餘元、電腦主機、行動電話、黑莓卡、教戰手冊、虛擬貨幣交易明細、球棒、西瓜刀、及白色賓士C300、保時捷panamera 轎跑車、凌志RX-350休旅車等名車，光是三輛高檔轎跑車新車市值就接近新台幣近千萬元。

黃嫌落網後否認犯案，辯稱帳戶及手頭大批現金進出是為「購買天堂手遊帳號」，但因部分涉案成員認罪指證歷歷，警詢後依觸犯加重詐欺、洗錢、組織犯罪條例等罪嫌移送橋頭地檢署，檢察官複訊後裁定20萬元交保候傳，警方也針對涉案帳戶向法院申請扣押，裁押698萬元現金，3輛豪車一併遭法院查扣。

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