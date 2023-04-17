記者嚴云岑／台北報導

疫情趨緩，今（17）日是大眾運輸可脫口罩第一天，但台北捷運逾9成民眾仍把口罩戴緊緊。對此，精神科醫師表示，此行為可從3方面解釋，分別為對疫情的顧慮、容貌焦慮與本身個性問題。民眾在新制上路後，需花3個月建立安全感，屆時就會有越來越多人脫口罩。

▲9成搭車族未脫口罩！醫分析原因：「從眾效應」需3個月緩衝期。（圖／記者屠惠剛攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央流行疫情指揮中心宣布，4月17日起搭乘公共運輸交通工具及特定運具時改為「建議」戴口罩；強制全程佩戴口罩的場域只剩下「醫療照護機構」及「救護車」。不過，記者今日無論搭乘公車或捷運，幾乎未見脫罩民眾，大部分的人依然戴好戴滿，甚至坦言「脫掉還是怕怕的」。

三軍總醫院研究副院長、精神醫學部主治醫師葉啟斌接受媒體聯訪時表示，會形成此類現象，主要有3原因，一為對疫情的不安感，希望能透過戴口罩預防新冠和A型流感等傳染病。

▲民眾搭公車口罩也是戴好戴滿。（圖／記者黃資真攝）

第二項原因為口罩焦慮症，葉啟斌表示，疫情3年多來民眾已經習慣隱藏表情、長相，這樣的習慣會讓人產生安全感，部分民眾可能對脫掉口罩，將面容、特徵展現在大眾面前不具信心。此外，也有一部分族群擔心暴露全臉會造讓臉部辨識系統收錄容貌特徵，尤其是對個資敏感者，在暴露面貌特徵上也會小心。

最後，有一群個性比較謹慎、小心，或者有憂鬱、妄想等精神疾病者，可能會在新制上路後反而「更想要戴口罩」。

「口罩從眾現象在亞洲很常見。」葉啟斌進一步提到，無論是衣服或髮型，只要跟隨流行，就等同一種「避險」行為，「是生物安全感的特質，也是動物本能。」葉啟斌提到，安全感建立需要3個月，假設感染已慢慢控制，上述族群只要看到身邊的人紛紛摘掉口罩，應該也能慢慢調整回來。