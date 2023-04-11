學測成績轉換為分科測驗60級分制　今起開放上網查詢

▲學測成績轉換為分科測驗60級分，今起開放查詢。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大考中心日前公告112學年度分科測驗簡章，去年開始的分科測驗，各考科首度採用60級分制，學測成績若在分科測驗使用，則要進行轉換，而112學測級分換算系統在今（11日）上午上線，大考中心提醒考生，可自行輸入相關資料，即可查詢級分轉換後成績。

今年分科測驗將在7月12日、13日兩天舉行，大考中心也公告分科測驗簡章，而去年指考改為分科測驗，並採60級分制，學測成績若納入考試分發採計使用，各科則由15級分制換算為60級分制。

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大考中心在今天上午10時起，開放學生到大考中心網站111學年度學科能力測驗試務專區查詢，或以電話語音02-2364-3677查詢，查詢則要準備「身分證（居留證）號」與自行設定「密碼」，進入考生專區後點選成績查詢即可查閱成績。快速查詢則是利用「應試號碼」與「身分證（居留證）號」，在大考中心網站學科能力測驗、試務專區、成績查詢中，輸入「應試號碼」與「身分證（居留證）號」，即可查閱成績。

大考中心也公布分數轉化表，若考生在學測時成績為15級分，經60級分制轉化，則會落在57至60級分，若成績為14級分，經轉化後則落在53至56級分間，不會是直接將原始級分乘上4倍。

▲大考中心公布學測成績級分轉換表。（圖／記者許敏溶翻攝）