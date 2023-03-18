美術老師用美食教戰「學習歷程檔案」　網跪謝：神級寶典

▲鄭伊璟自製學習歷程檔案圖解簡報檔。（圖／鄭伊璟提供）

記者楊惠琪／台北報導

112學年度大學學測成績已揭曉，考生接下來要忙著準備下階段的個人申請，以及學習歷程檔案最後上傳任務。高雄市鳳新高中美術老師鄭伊璟結合美術設計與美食，把複雜難懂的學習歷程檔案內容，製作成80頁圖解簡報檔，放上網路提供考生免費瀏覽，吸引逾千人轉貼，在高中校園相當火紅，網友直呼：「簡直是神級寶典」。

鄭伊璟接受《ETtoday新聞雲》採訪指出，108課綱剛上路時，第一次收到學生上傳的學習歷程檔案，就只有一張照片，什麼文字敘述都沒有，才驚覺新課綱第一屆的白老鼠學生們，對於攸關自己升學的學習歷程檔案如此陌生，雖然是美術藝能科老師，仍決定埋首研究，結合自身美術專長，用圖文並茂的簡報檔，介紹學習歷程檔案，今年已是「2023學習歷程檔案3.0版」。

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▲鄭伊璟認為準備學習歷程檔案，就像在煮一道菜的過程。（圖／鄭伊璟提供）

鄭伊璟說，準備學習歷程檔案，就像在煮一道菜的過程，先把「學習」到的知識內容筆記起來，接著把學習的「歷程」記錄與拍照，最後呈現學習成果的「檔案」，除了文字內容要具體陳述、強調心得與反思外，還要融入美感設計，「就像煎魚一樣，要有頭有尾」，所以要有封面、目錄、結論，還要有適度的排版設計，最重要的是，要具備個人特質，才能讓大學教授在茫茫資料庫中，看到亮眼的學生。

因為喜歡美食與烹飪，整份學習歷程檔案簡報充滿許多美食照片，鄭伊璟說，同樣一份便當菜，為什麼用便當盒裝跟用精美的餐盤裝，就是不一樣，如何結合資訊與圖像，用說故事、視覺化，將難以理解的知識、讓人抗拒的文字，變得一目了然，將讓考生的學習歷程檔案，變得秀色可餐，吸引教授目光。

▲鄭伊璟圖解學習歷程檔案，讓考生一目了然。（圖／鄭伊璟提供）



