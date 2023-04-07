學測只考26級分！考生遭禁止吃飯崩潰：連假放我一人在家

▲一名學生因為學測只考26級分，沒辦法上國立大學，遭到母親禁止吃飯。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

不會念書難道錯了嗎？一名考生因為學測只考了26級分，遭到母親忽略、冷暴力對待，甚至還挨罰「不准吃飯」、禁足，讓他感到相當崩潰，痛罵「我是你們的孩子，不是籌碼和玩具」。

這名考生表示，學測第一階段申請結果近日出爐，他填的國立大學連面試資格都沒有，母親得知消息後，立即開始以冷暴力對待，就連連假出門都沒有告知，直到他打電話給妹妹，才知道一家人都已回雲林。

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考生感到十分無奈，儘管母親已經回家，但對方仍舊不說話，甚至連他的便當也沒買，過了快一個禮拜氣仍舊沒消，讓他不曉得該如何是好，「考不好我也很懊惱、我也不是很會念書。」

▼這名考生平時不是很會念書，對於成績不理想，他也相當懊惱。（示意圖／123RF）



儘管曾經向父母提過想補習，卻被以「家裡沒錢」的藉口拒絕，考生甚至還被拿來與其他學生做比較，聽見父母說「別人家不用補（補習）也能考前三名」，氣得他也出言痛罵，「我同學的爸媽也很會賺錢、開賓士啊」，希望父母不要這樣攀比。

考生難過地說，母親常把「有心事就跟媽媽講」掛在嘴邊，還對外宣稱開明家長、注重溝通，在家裡卻又是另一副模樣，甚至還批評他「叛逆不學好」、懲罰不准吃飯等，說出來的話與做出的行為表裡不一，「說是為我好，搞到最後根本就是顧你們的面子，我是你們的孩子，不是籌碼和玩具。」

這名考生的遭遇曝光後，許多網友感到同情，於是開口安慰，「加油，靠自己半工半讀，去報國立大學夜校。未來是自己的」、「有這種媽媽真是可憐，都什麼年代了還在讀書讀書讀書，這年代都是靠爸了好嗎，爸媽沒資產就叫他們先滾一邊去，沒錢愛生，卻害了小孩」、「媽媽的面子自己消化了，你就以自己的步奏走，上了大學繼續努力吧」、「講的好，希望未來有你這一個開明的父母親說到做到，對自己孩子做你現在希望你父母親該有的樣子。」