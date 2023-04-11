小弟盜1200萬公款「買課程」...明仁會大哥跳腳！押4人囚4天逼債

記者邱中岳／台北報導

北市刑大接獲線報，竹聯幫明仁會大哥找上虛擬貨幣技術分析公司，表示小弟挪用1200萬元公款，購買分析公司的課程，將分析公司負責人在內等4人分別被押往當鋪、旅館內囚禁，4天半後轉帳40萬顆泰達幣，又簽下1500萬本票後才獲釋。

警方調查，32歲綽號阿磊的吳姓男子，平時以竹聯幫明仁會大哥自居，日前以30歲綽號胖虎的許姓男子挪用公司1200萬元公款為由，找29歲曹姓男子等人設立的虛擬貨幣技術分析公司討債，將曹等人押走。

▲北市明仁會大哥聲稱小弟挪用公款1200萬買課程，最後竟上分析公司押人逼債。（圖／記者邱中岳翻攝）

29歲的曹姓負責人以及3名員工，分別被押往當鋪、飯店囚禁4天半後，曹男等人轉帳40萬顆泰達幣，約折合台幣1200萬元，另簽下1500萬本票後才獲釋，曹男等人獲釋後立刻向警方報案。

警方鎖定住吳姓嫌犯等5名幫派成員，3月底兵分5路逮人，查獲開山刀、甩棍、斧頭以及鋁棒以及面具等證物，訊後依照組織犯罪條例，將吳姓嫌犯一干人等送辦。

▲明仁會大哥將虛擬貨幣分析公司負責人等，押往當鋪、飯店內囚禁。（圖／記者邱中岳翻攝）

曹姓男子供稱，原本從事虛擬貨幣分析公司，主要負責區塊鏈、虛擬貨幣開課講習，吳姓男子卻聲稱小弟挪用公款「買課程」，但課程僅需16萬元，目前警方也將持續追查曹男等人被押走的真正原因。