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國內豬價破百元大關　陳吉仲：數量全力調度「會訂出合理價格」

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內豬肉價格即將突破百元大關，再度創下新高，引爆另一波餐飲業漲價潮。農委會主委陳吉仲今（10日）表示，近期豬肉短少是因為進口數量減少，經盤點今年一整年屠宰數量跟去年只差幾萬頭，農委會會全力調度確保數量供應給國人，請民眾放心採購國產豬肉，至於豬價會跟相關協會與團體討論合理價格。

立法院司法及法制委員會今併案審查「農業部組織法草案」及所屬三級機關(構)組織法草案，邀請陳吉仲備質詢，陳吉仲會前接受媒體聯訪，針對近來豬肉高漲回應指出，豬肉漲價主因是飼料成本上漲7成，而養豬或養雞的飼料成本就佔了6到7成，但毛豬的拍賣價格，並沒有隨飼料上漲幅度，同等比例上漲，強調農民必須在合理利潤下，才可以繼續投入生產。

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陳吉仲說，國內豬肉需求有9成都是本土生產、1成進口，今年前幾個月短少是因為國外進口數量減少，因受到俄烏戰爭影響，導致生產成本增加，今年一到三月進口豬肉價格，每公斤突破100元，甚至比國內還貴，進口部分由業者自主進口，尊重市場機制，若國內豬價高到一定程度，進口數量當然會跟著進來，這部分尊重市場機制。

陳吉仲說，經過盤點，今年一整年國內毛豬屠宰數量跟去年相較，只差十幾萬頭，每年平均約800萬頭，請國人放心採購品質好的國產豬肉，農委會會確保數量提供給國人，強調過去毛豬市場拍賣運作都非常順暢，不會有任何豬肉短缺問題，農委會也會全力供應。至於價格部分，會跟農民各協會討論綠燈區合理價格，重點能讓豬肉各個部位都充分提供給國人、業者跟加工團體使用。

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