疫情加速5G AIoT智慧醫療創新　臺北榮總x陽明交大x中華電信布局遠距醫療

▲新冠疫情衝擊台灣醫療量能，卻也加速了智慧醫療的創新，高效的解決方案應運而生。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／採訪報導

醫護人員穿戴隔離衣，於專責病房忙碌進出照護重症者，周圍不時響起警報音，2021年5月新冠疫情爆發，衝擊台灣醫療量能，卻也加速了智慧醫療的創新，高效的解決方案應運而生。

▲國立陽明交通大學數位醫學暨智慧醫療推動中心楊智傑主任。（圖／記者謝婷婷攝；下同）

國立陽明交通大學數位醫學暨智慧醫療推動中心楊智傑主任表示：「醫護必須要穿隔離衣，才能去隔離病房，進行病人的生命量測，所以病人如果有任何危急變化，根本沒有辦法及時處理，所以去年疫情當中，我們和中華電信合作在兩家醫院隔離病房都布建了運用5G+IoT的技術，將病患的血氧跟心跳等生命徵象即時傳送到護理站，病患生命狀況有變化時護理站可以及時處理。」

▲▼「嬰兒遠端智慧監測系統」會持續監測新生兒的心率、血氧、體溫。

臺北榮總與陽明交大，率先將智慧無線穿戴裝置，應用於嬰兒室、兒童專責病房、高風險新生兒居家，研發應用5G智慧醫療技術導入結合「嬰兒遠端智慧監測系統」，讓醫護人員不需頻繁穿脫防護衣進出隔離病房，也可以隨時觀察新生兒健康狀況，提供最完善的照護，也降低醫護時間與人力成本。

▲臺北榮總新生兒醫療中心鄭玫枝教授。

臺北榮總新生兒醫療中心鄭玫枝教授指出：「我們的構想是用衛福部食藥署核可、適合小嬰兒用的血氧監測器，加上智慧醫療的元素，除了讓家長知道，醫療人員也能監控，而且這些數據可以轉為智慧化，並以AI分析預判可能發生的狀況，配合5G把訊號傳輸醫療單位，不正常的時候它會發出警示，例如我們現在跟中華電信合作，可以用簡訊來通知家長或醫療人員，讓我們能提早應變。」

▲▼智慧無線穿戴裝置搭配5G零時差上傳數據到雲端，可即時掌握嬰兒狀況。

「她是極低體重出生的早產兒，就是有使用插管，後來也有練習呼吸，出院時醫生建議我們使用居家護理的血氧計，監測她的心率、血氧、體溫，數值異常會發出警示提醒我們，所以比較不擔心晚上睡覺時沒辦法即時注意到寶寶狀態。」新生兒家長分享使用心得，透過智慧無線穿戴裝置，搭配5G行動網路零時差上傳數據到雲端，並顯示於監測APP及平台，讓高危險嬰兒居家照護，也可利用此系統協助掌握狀況。

▲▼智慧居家睡眠照護系統，讓病患在家就能檢測睡眠問題。

5G AIoT還可運用在睡眠照護領域，穿戴居家生理監測設備，在家就能檢測睡眠品質，省去到醫院住一晚的等待時間；楊智傑主任進一步說明，「以往檢測睡眠問題相當費時，而且對病患來說也不方便，我們跟中華電信合作，也是希望能夠運用這些設備，讓病患在家裡心電訊號或血氧濃度蒐集生理資訊，由睡眠平台進行診療分析，再安排後續治療，同樣可以得到跟在睡眠中心一樣等級的檢查結果。」

▲▼運用血氧計即時監測血氧，可有效預防隱形缺氧帶來的傷害。

醫療領域迎來數位轉型，5G通訊技術加速智慧醫療發展，中華電信配合醫界佈局遠距醫療照護服務，也屢屢獲獎肯定；中華電信企業客戶分公司處長潘明憲補充說道，「這兩年我們得到了111年第四屆全球物聯網與智慧服務最佳典範金龍獎、第18屆國家新創獎、111年國家醫療品質獎特別潛力獎、獲獎案例包含了：隱形低血氧的監測、新生兒與長者生理數值監控，以及居家智慧睡眠篩檢服務。」

▲5G AIoT將醫療照護服務，從醫院推向居家。

5G AIoT將醫療照護服務，從醫院推向居家，提供高速、低延遲網路通訊與創新應用整合服務的電信產業，扮演關鍵角色，疫後新常態，智慧、遠距等醫療發展令人期待。