陽明交大首兩名雙聯博士誕生　赴海外求學甘苦過程曝光

▲陽明交大誕生首兩名雙聯博士，圖為吳維旻（右二）與指導教授柯明道（左二）及實驗室成員合影。（圖／陽明交大提供）

記者許敏溶／台北報導

陽明交通大學推動國際化多年，去年下半學年度，誕生2位雙聯博士，也是陽明交大首兩名雙聯博士，電子研究所吳維旻也成為陽明交大首位獲得比利時魯汶雙聯博士學位學生，他說，由於兩邊學制不同，必須同時準備陽明交大資格考、研究內容以及申請魯汶大學的托福考試，這段日子雖然帶給他不少挑戰，「辛苦的地方都撐過去」，也認為非常值得，鼓勵學弟妹勇敢挑戰，因為在國外可學習別人是以何種觀點切入並吸收新知。

陽明交大長期深化與國際大學與研究機構研究合作，帶動更多元的雙向流動，目前已和61所國外學校簽署雙聯協議達73件，而去年下半學年度，陽明交大誕生2位雙聯博士，分別是赴比利時魯汶大學就讀的吳維旻博士以及從印度理工學院（IITD）來台就讀的Akhil K Ramesh（藍安旭）博士，成為陽明交大國際深化的一大躍進。

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▲陽明交大誕生首兩名雙聯博士，圖為印度理工學院德里分校藍安旭(右三)與妻子及校長林奇宏（左三）等人合照。（圖／陽明交大提供）

其中吳維旻在2016年進入陽明交大電子博士班就讀，成為柯明道教授實驗室學生，主要研究靜電防護（ESD）相關領域。吳維旻說，入學時就有出國交流打算，得知與比利時魯汶大學簽署雙聯學位，教授也有畢業學生在當地研究機構IMEC（比利時微電子研究中心）工作，再加上申請上教育部獎學金，便決定遠赴比利時攻讀雙聯博士。

吳維旻在去年10月21日通過魯汶大學博士口試，成功拿到博士學位，今年1月正式拿到從魯汶大學寄送畢業證書，本周一（6日）由陽明交大校長林奇宏親簽後，正式成為陽明交大首位獲得魯汶雙聯博士學位學生。

▲指導教授柯明道（左一）指導吳維旻博士（左二）及實驗室成員。（圖／陽明交大提供）

吳維旻回憶說，由於台灣與比利時兩邊學制不同，他必須同時準備陽明交大資格考、研究內容及申請魯汶大學的托福考試，到了魯汶大學後，也需要再修習相關課程，這段日子雖然帶給他不少挑戰，但「辛苦的地方都撐過去」，也認為非常值得。

吳維旻指出，魯汶大學由全世界不同國籍的學生組成，做研究時可以獲得不同的交流，學習別人是以何種觀點切入，並吸收許多新知識，當地也有許多台灣人可幫忙，建議學弟妹，只要願意都非常鼓勵攻讀雙聯學位。

柯明道也表示，若有學生想去攻讀，實驗室都會盡全力提供資源，協助申請相關獎學金，也會聯絡當地學生、畢業學長幫忙，希望吳維旻例子，可以做為學弟妹榜樣，促使更多學生勇於嘗試攻讀雙聯學位。

▲陽明交大誕生首兩名雙連博士，圖為藍安旭在實驗室內實驗照。（圖／陽明交大提供）

而來自印度理工學院德里分校的藍安旭，則是陽明交大與該校雙聯學位計畫第一批抵台博士生，他在2019年9月進入陽明交大材料所攻讀學位，去年10月順利畢業，成為第一位取得雙聯學位博士，藍安旭指出，校內實驗室提供相當完整設備，讓他可以專注在研究上，校方也提供國際學生很多協助，感受到台灣暖暖的人情。

藍安旭提及，來台求學時他剛新婚，卻因疫情與妻子分隔兩地，又非常擔憂自己無法順利發表研究，一度陷入低潮，還好指導教授曾院介是他的貴人，不只在研究上協助他，也給予心理很大支持，聽他抒發心情，還跟自己父母親通過電話，幫他排解很多壓力，讓他堅持下去，成功獲得學位。

