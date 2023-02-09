　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陽明交大首兩名雙聯博士誕生　赴海外求學甘苦過程曝光

▲▼陽明交大誕生首兩名雙連博士，圖為吳維旻（右二）與指導教授柯明道（左二）及實驗室成員合影。。（圖／陽明交大提供）

▲陽明交大誕生首兩名雙聯博士，圖為吳維旻（右二）與指導教授柯明道（左二）及實驗室成員合影。（圖／陽明交大提供）

記者許敏溶／台北報導

陽明交通大學推動國際化多年，去年下半學年度，誕生2位雙聯博士，也是陽明交大首兩名雙聯博士，電子研究所吳維旻也成為陽明交大首位獲得比利時魯汶雙聯博士學位學生，他說，由於兩邊學制不同，必須同時準備陽明交大資格考、研究內容以及申請魯汶大學的托福考試，這段日子雖然帶給他不少挑戰，「辛苦的地方都撐過去」，也認為非常值得，鼓勵學弟妹勇敢挑戰，因為在國外可學習別人是以何種觀點切入並吸收新知。

陽明交大長期深化與國際大學與研究機構研究合作，帶動更多元的雙向流動，目前已和61所國外學校簽署雙聯協議達73件，而去年下半學年度，陽明交大誕生2位雙聯博士，分別是赴比利時魯汶大學就讀的吳維旻博士以及從印度理工學院（IITD）來台就讀的Akhil K Ramesh（藍安旭）博士，成為陽明交大國際深化的一大躍進。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼陽明交大誕生首兩名雙連博士，圖為藍安旭(右三)與妻子及校長林奇宏（左三）等人合照。（圖／陽明交大提供）（圖／陽明交大提供）

▲陽明交大誕生首兩名雙聯博士，圖為印度理工學院德里分校藍安旭(右三)與妻子及校長林奇宏（左三）等人合照。（圖／陽明交大提供）

其中吳維旻在2016年進入陽明交大電子博士班就讀，成為柯明道教授實驗室學生，主要研究靜電防護（ESD）相關領域。吳維旻說，入學時就有出國交流打算，得知與比利時魯汶大學簽署雙聯學位，教授也有畢業學生在當地研究機構IMEC（比利時微電子研究中心）工作，再加上申請上教育部獎學金，便決定遠赴比利時攻讀雙聯博士。

吳維旻在去年10月21日通過魯汶大學博士口試，成功拿到博士學位，今年1月正式拿到從魯汶大學寄送畢業證書，本周一（6日）由陽明交大校長林奇宏親簽後，正式成為陽明交大首位獲得魯汶雙聯博士學位學生。

▲▼陽明交大誕生首兩名雙連博士，圖為吳維旻（右二）與指導教授柯明道（左二）及實驗室成員合影。。（圖／陽明交大提供）

▲指導教授柯明道（左一）指導吳維旻博士（左二）及實驗室成員。（圖／陽明交大提供）

吳維旻回憶說，由於台灣與比利時兩邊學制不同，他必須同時準備陽明交大資格考、研究內容及申請魯汶大學的托福考試，到了魯汶大學後，也需要再修習相關課程，這段日子雖然帶給他不少挑戰，但「辛苦的地方都撐過去」，也認為非常值得。

吳維旻指出，魯汶大學由全世界不同國籍的學生組成，做研究時可以獲得不同的交流，學習別人是以何種觀點切入，並吸收許多新知識，當地也有許多台灣人可幫忙，建議學弟妹，只要願意都非常鼓勵攻讀雙聯學位。

柯明道也表示，若有學生想去攻讀，實驗室都會盡全力提供資源，協助申請相關獎學金，也會聯絡當地學生、畢業學長幫忙，希望吳維旻例子，可以做為學弟妹榜樣，促使更多學生勇於嘗試攻讀雙聯學位。

▲▼陽明交大誕生首兩名雙連博士，圖為藍安旭在實驗室內實驗照。（圖／陽明交大提供）

▲陽明交大誕生首兩名雙連博士，圖為藍安旭在實驗室內實驗照。（圖／陽明交大提供）

而來自印度理工學院德里分校的藍安旭，則是陽明交大與該校雙聯學位計畫第一批抵台博士生，他在2019年9月進入陽明交大材料所攻讀學位，去年10月順利畢業，成為第一位取得雙聯學位博士，藍安旭指出，校內實驗室提供相當完整設備，讓他可以專注在研究上，校方也提供國際學生很多協助，感受到台灣暖暖的人情。

藍安旭提及，來台求學時他剛新婚，卻因疫情與妻子分隔兩地，又非常擔憂自己無法順利發表研究，一度陷入低潮，還好指導教授曾院介是他的貴人，不只在研究上協助他，也給予心理很大支持，聽他抒發心情，還跟自己父母親通過電話，幫他排解很多壓力，讓他堅持下去，成功獲得學位。
 

ET快訊
快訊／蔡英文、賴清德捐1個月所得　助土耳其重建家園
快訊／台中港多車撞一團！　貨車駕駛卡車內
無人繼承！　120年老店宣布收攤
快訊／賴清德曝秘辛　潘孟安被託付2職務「為了幫我沒入閣」
奇蹟！搜救隊狂挖廢墟「一次救出16嬰」　總統急派專機接人
快訊／男陳屍碧潭橋下！民眾驚嚇報警　衣物遺留岸邊身分待查
「同舟2.0」替郭董黨籍解套　國民黨團將有公開透明機制
午陪情婦、晚嫖娼！　大陸教育局長「大量爆料湧出」
勾人夫滾床！　小三傳淫訊息「猜拳決定誰在上面」
活埋70小時奇蹟存活！　土耳其7歲童瓦礫堆中獲救

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

華航「情人節14天促銷」開跑！赴日機票最低6305元起

陽明交大首兩名雙聯博士誕生　赴海外求學甘苦過程曝光

燈會超夯！國父紀念館站擠爆「尿尿等10分鐘」：人比跨年還多

再傳老店收攤！蘇澳120年鳳鳴羊羹無人繼承吹熄燈號　粉絲不捨

跨海救命！瑞典疫後來台取髓　停留不到1小時速返航

台中40歲單親媽貧血昏倒送醫　開刀赫見「29顆宮肌瘤」

中部「1家手搖飲」熬8年挺進台北！新客一試超驚喜：喝到停不下來

苗栗消防局小編嗆「煩死了不想上班」踢鐵板！網怒批不恰當

想出一份力「援助土耳其、敘利亞」！賑災捐款平台　方式一次看　

口罩鬆綁最快2／20上路　雙鐵等公共運輸「乘車維持佩戴口罩」

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

阿公人生的畢業典禮！　金孫踩罐對喝溫柔告別

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

台灣自己種出藍莓了！阿里山產地直送　「昨天還在樹上」新鮮嚐得到

台灣汪汪隊帥氣執勤身影曝　挺災區鑽瓦礫堆「搜索希望」

娃目睹食物被吃好無助　3年後學會笑著反擊XD

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

華航「情人節14天促銷」開跑！赴日機票最低6305元起

陽明交大首兩名雙聯博士誕生　赴海外求學甘苦過程曝光

燈會超夯！國父紀念館站擠爆「尿尿等10分鐘」：人比跨年還多

再傳老店收攤！蘇澳120年鳳鳴羊羹無人繼承吹熄燈號　粉絲不捨

跨海救命！瑞典疫後來台取髓　停留不到1小時速返航

台中40歲單親媽貧血昏倒送醫　開刀赫見「29顆宮肌瘤」

中部「1家手搖飲」熬8年挺進台北！新客一試超驚喜：喝到停不下來

苗栗消防局小編嗆「煩死了不想上班」踢鐵板！網怒批不恰當

想出一份力「援助土耳其、敘利亞」！賑災捐款平台　方式一次看　

口罩鬆綁最快2／20上路　雙鐵等公共運輸「乘車維持佩戴口罩」

運安會主委翹班泡湯調查出爐　陳建仁不滿意報告要求詳查

35人排球校隊「飯店崩垮被活埋」！赴南部參賽遇強震　已2師罹難

男星回土耳其遇強震「遭活埋失聯72hrs」！妹妹悲慟證實　搶救現況曝　

快訊／蔡英文、賴清德分別捐1個月所得　助土耳其重建家園

「剁1指抵100萬」　黑幫討債跟梢…被害人不敢就醫直衝警局

300萬誘「奶比臉大」網紅下海！事後只給20萬　雞頭遭控試車性侵

快訊／台中港多部大小車撞一團！小貨車駕駛卡車內　警消搶救中

吸這支最有fu！商旅飄惡臭搜出「陽具造型吸食器」　7男女慘了

本世紀最致命地震！土耳其遇3問題　專家揪「鬆餅式坍塌」恐怖後果

夫急送臨盆妻就醫　求助南警即刻開道順產母子平安

虎斑貓見「剛出爐白飯」　秒上前狂嚼變療癒吃播

生活熱門新聞

停車場見賓士Logo變粽子　網喊快跑！

撐不住了！80歲老婦勒死54歲長子

學生遭大媽逼讓博愛座！台鐵回應了

室友嘿咻3天3夜　全寢告狀舍監結局曝

明雨區擴大！下周「回到8℃冬天」　最冷時間曝

土耳其捐贈衣物為何限全新？　駐處給答案

搭機被訓斥　台大醫：出國請當個有水準台灣人

隋棠「人設是好好太太」　她4字戳破盲點

下周雪崩式降溫！一天驟降10°C

終於等到「室內脫口罩」！王必勝證實明天記者會宣布

台鐵車廂餵母乳！大媽酸「餓一下又不會死」

饗食天堂大直店宣布2／28熄燈

「室內脫口罩」最快2/20實施！　學校鬆綁細節曝光

網友被告道歉了　獲恩恩爸和解

更多熱門

相關新聞

林耕仁論文涉抄襲　陽明交大撤碩士學位

林耕仁論文涉抄襲　陽明交大撤碩士學位

代表國民黨參選新竹市長落選的林耕仁，在選舉期間遭到檢舉陽明交大碩士論文涉及抄襲，陽明交大學倫單位獨立審查結果出爐，今天（28）確定撤銷其學位，理由為抄襲與未適當引註，目前尚無法與林耕仁取得聯繫，其也未對此結果做出回應。

疫情加速5G AIoT智慧醫療創新

疫情加速5G AIoT智慧醫療創新

陽明交大30年老樹突腰斬　休旅車慘遭擊中

陽明交大30年老樹突腰斬　休旅車慘遭擊中

玩電玩防老！陽明交大結合遊戲產業　開展防身心老化尖端研究

玩電玩防老！陽明交大結合遊戲產業　開展防身心老化尖端研究

陽明交大校徽初選出爐　入選作品超像「麻將三筒」遭諷三點全露

陽明交大校徽初選出爐　入選作品超像「麻將三筒」遭諷三點全露

關鍵字：

陽明交大雙聯博士海外求學魯汶大學

讀者迴響

熱門新聞

壽司郎屁孩自願退學　原因曝光

停車場見賓士Logo變粽子　網喊快跑！

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　檢批藉此買房

撐不住了！80歲老婦勒死54歲長子

獨／A先生前屋主住10年沒怨噪音　隋棠豪宅仲介：社區都知誰是惡鄰

起底隋棠鄰居「花這金額買下」！網秒懂：難怪這麼氣

隋棠稱「去花蓮不在家」被打臉！網挖1證據照：晚上還在台北

快訊／劉亞仁驚爆非法用藥！　公司證實：積極接受調查

學生遭大媽逼讓博愛座！台鐵回應了

室友嘿咻3天3夜　全寢告狀舍監結局曝

明雨區擴大！下周「回到8℃冬天」　最冷時間曝

土耳其捐贈衣物為何限全新？　駐處給答案

「台灣隊」聽微弱聲音！5小時救出土耳其女

鄰居怒提「隋棠7罪狀」開戰了！揪1證據照反擊

周杰倫深夜彈琴被說擾鄰！　「跩回1句」網瘋朝聖

更多

最夯影音

更多
搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄
隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

阿公人生的畢業典禮！　金孫踩罐對喝溫柔告別

阿公人生的畢業典禮！　金孫踩罐對喝溫柔告別

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面