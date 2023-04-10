高雄陣頭驚見「原神Coser」拿旗領頭　看服裝秒認出：白鷺公主

▲網友發現高雄的陣頭中竟有「原神Coser」。（圖／翻攝屏藝紀錄工坊臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

近年興起正妹禮生的風潮，許多儀式、陣頭及遶境都可以看到禮生的身影。有網友發現，高雄一間宮廟日前繞境時，隊伍中竟出現兩名禮生身穿知名網遊《原神》中角色的服裝，讓許多有玩遊戲的網友一眼就認出是有「白鷺公主」之稱的角色「神里綾華」。

高南檺天殿奉祀香岩山香岩境主玉皇三殿下，日前進行遶境活動時，被拍到其中一個隊伍中，有兩名身穿「神里綾華」服裝的女生拿著紅旗領頭的過程。

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該段畫面被網友截圖後引起討論，「玩原神和不玩原神的都沉默了」、「不是有神字都能以此類推欸」、「哪天出現鬼殺隊都不奇怪了」、「謝謝分享社奉行台灣分部」、「文化衝擊」、「只有穿衣服cos個屁coser嗎我看是clother吧？」。

▲遊戲《原神》的角色神里綾華。（圖／翻攝原神-Genshin-公式YouTube）



▲網友因禮生的服裝開始討論。（圖／翻攝高南檺天殿臉書）



也有人認為，「綾華衣服是真的好看啊，穿去沒什麼問題吧？」「其實陣頭本來就會有穿的很違和的女生跟著走，猜本人也不知道那是C服」、「這應該算是Cos吧？Cos融合台灣文化的神里，所以才是黑髮，這叫私設（大誤。其實我覺得她應該是拿衣服來做效果而已，大家不要太嚴肅看待」、「這應該是禮生，通常禮生都要穿類似的漢服古裝，她可能是看這套好看但是不知道是遊戲角色的衣服吧」。

根據維基百科內解釋，神里綾華是米哈遊開發電子遊戲《原神》中的虛構角色，她是遊戲中虛構國家稻妻的名門社奉行神里家的千金，負責管理家族事務，當地人尊稱為「白鷺公主」。