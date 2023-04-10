快訊／高雄砂石車撞機車！後座女乘客慘遭輾斃　駕駛嚇傻

▲高雄死亡車禍 。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、陳韻如／高雄報導

高雄市新興區中正二路10日下午近3時發生一起死亡車禍！一輛砂石車行經中正二路要右轉民族二路時，不慎與一輛機車發生擦撞，機車倒地後，後座女乘客當場遭砂石車輾斃，騎士則僅受到擦傷。砂石車駕駛事後驚魂未定表示，當下根本沒看到車，且燈號轉綠燈後，才剛右轉沒多久，就聽見「喀」的聲響，他隨即下車查看，沒想到卻是發生意外。

警方獲報到場，對砂石車駕駛實施酒測，而他並無酒駕情事，至於詳細事故原因，仍待進一步調查釐清。