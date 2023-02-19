鼻胃管接氧氣筒「病患胃爆裂」搶救3個月亡　部桃外包員工下場曝

▲衛福部立桃園醫院陳姓外包員工2020年3月間幫忙住院病患移動做腹部超音波檢查，卻誤將氧氣筒接至鼻胃管害病人胃部爆裂，急救3個多月仍不治。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者劉人豪／桃園報導

衛福部桃園醫院1名陳姓外包員工於2020年3月間負責幫忙推床服務，將欲接受腹部超音波檢查病患，趁移動時擅自將病患鼻胃管線接入氧氣筒管線，導致病患胃部脹裂，搶救3個多月仍不治，桃園地方法院依過失致死罪，判陳男1年2月。

陳男是部桃醫院外包員工，負責幫忙推送病床等工作，2020年3月18日上午8時許，陳男被指派推送住院病患至1樓接受腹部超音波檢查，未料陳男未先與醫護人員確認即自行接換管線，將病患之鼻胃管物接到氧氣筒，導致氧氣進入病患胃部，造成病患胃部破裂。

病患同日接受剖腹探查手術再轉至加護病房急救，仍於同年7月22日因敗血性休克併發多重器官衰竭等致死，家屬事後對部桃徐姓院長、鄭姓護理師、曾姓醫師與陳姓男子4人提告。

陳男在檢方複訊時辯稱，當時帶他的資深員工要他把管線接一接，但自己卻跑去抽菸，所以自己研究與自己接，不知道可以向護理師確認，更不知道接錯管線的影響這麼大等語，陳也坦承自己沒有相關醫療證照。

鄭姓護理長聲稱，個案發生在上午8時許，當時是病房交班時段，一名護理師要應對近10位病患，且需一床一床交接給下一班護理師，可能在還沒處理到個案病患就發生傳送人員接錯管線情況，案發當時她並不在場，後來要到病房探視病患時，病患已不在病房內。

檢方查出，醫院醫療團隊發現病患身體不適時，第一時間有擦薄荷油與鼻胃管引流等處置，後續也經過剖腹手術治療，依情況安排在加護病房治療照護，由於病患有糖尿病、心律不整與慢性腎病變等多重慢性疾病，醫護人員已善盡醫療上之注意，病患住院時發生肺炎與呼吸衰竭等症狀導致死亡。陳姓員工依過失致死罪嫌起訴，其餘徐姓院長、鄭姓護理長與曾姓醫師予以不起訴處分。

法院審酌，陳男將病患鼻胃管誤接到氧氣筒，致氧氣進入病患胃部導致破裂，過失情節甚重，且迄今未與病患家屬達成和解，桃園地方法院依過失致死罪判1年2月。可上訴。