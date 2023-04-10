快訊／新店特斯拉自撞分隔島！駕駛受困車內　救出已無心跳

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市新店區環河路今(10日)下午傳出車禍，一輛特斯拉行經該路段時，突因不明原因自撞分隔島，駕駛當場受困車內，警消獲報到場後將人救出，但他已無呼吸心跳，目前緊急送醫搶救。詳細案發原因還有待進一步調查釐清。

▲新店環河路特斯拉自撞。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

初步了解，該輛車為特斯拉Model Y，今下午3時45分行經環河路段時，突然失控自撞分隔島，救護人員到場後立即協助駕駛(男性，約30歲)脫困，但發現他已經沒有心跳，後送往新店耕莘醫院救治。