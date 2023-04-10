林靖恩12歲就認識李坤城　「相戀過程」曝！他一開始是注意姊姊

記者施怡妏／綜合報導

音樂作詞家李坤城與小40歲的伴侶林靖恩交往剛滿10周年，卻在8日因大腸癌病逝，享壽67歲，早在2013年時，李坤城就帶著林靖恩上節目，透露兩人相識的過程，當時林靖恩只有12歲，正值叛逆期，對於李坤城不理不睬，直到林靖恩上了高中後，兩人因為1話題才開始有了接觸。

李坤城在2013年帶著林靖恩上節目《新聞挖挖哇》，分享兩人認識的過程，林靖恩爸爸很喜歡《心肝寶貝》，透過好友傳話給李坤城，李坤城輾轉之下得知林靖恩爸爸的叔叔有孩子跟李坤城家境遇相同，於是送對方專輯，安定叔叔失去孩子的悲痛，也意外得知靖恩是單親家庭。

李坤城透露，一開始其實是關心林靖恩的姊姊，「那時姊姊國中畢業剛考上高中，靖恩才小學6年級」，當時靖恩是跟著媽媽住，因為少見面沒有特別注意，直到2年後靖恩媽媽再婚又生小孩，才回到爸爸身邊。當時林靖恩讀國一，正值叛逆期，林靖恩的爸爸拜託李坤城輔導女兒。

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▲李坤城和林靖恩已於2月辦理好結婚登記。（圖／翻攝自李坤城臉書）



李坤城表示，起初輔導林靖恩的時候，一直被對方臭臉拒絕，完全沒有交集，經常去家裡都沒有看到林靖恩，便摸摸鼻子離開了。當時李坤城有個小20歲的女友，也曾帶去靖恩家，林靖恩國中畢業後，因為好奇李坤城為何可以跟小20歲的女友相處得如此自然，於是主動私訊對方，好奇李坤城愛情生活，並把成長過程的心情說出來。

李坤城才發現，原來林靖恩文筆很流暢，文學意涵非常濃，「這個孩子有前途，她是一個很聰明的孩子」，兩人也因此有了進一步的認識。

▲李坤城和林靖恩的10年情緣被迫畫下句點。（圖／翻攝自Facebook／李坤城）



2013年李坤城發生車禍，因為在處理事情，沒有時間聯繫林靖恩，但內心還是很關心，2月14情人節，林靖恩爸爸要姊姊打給李坤城問好，於是林靖恩趁著這個機會，與李坤城分享半年來的變化跟心情。

林靖恩笑著說，「聊天聊一聊，隔天就約出去了」，當時對李坤城就有超越朋友的感情，第一次約會，餐廳是林靖恩選的，用餐過程中，林靖恩說了很多內心話，吃完飯後林靖恩還邀約李坤城一起去看電影，並不認為17歲結婚太早，「被騙就算了，反正那段時間我很開心」。