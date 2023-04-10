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獨／給成年後的《心肝寶貝》！李坤城兒ChatGPT歌詞曝...愛永不褪色

▲▼ 。（圖／李坤城兒子提供）

▲李坤城望著數月大的兒子，露出充滿關愛的微笑。（圖／李坤城兒子提供）

記者白珈陽／台中報導

音樂人李坤城昨（9）日由小40歲妻子林靖恩證實因癌離世，享壽67歲。李坤城的兒子為思念父親，運用聊天機器人模型ChatGPT製作一首全新的《心肝寶貝》歌詞，大意是以李坤城的筆觸，描寫一個父親對長大成人的孩子的愛與思念。從事科技業的李坤城兒子說，「這是我用過最有感動、最有溫度的一次ChatGPT應用了。」

歌手鳳飛飛的《心肝寶貝》是李坤城成名作品之一，李坤城兒子使用ChatGPT，導入關鍵字「請以台語歌曲鳳飛飛主唱心肝寶貝作詞者李坤城的文筆創作一段給成年後的心肝寶貝一首新歌」，由AI機器人生成一首感人歌詞。李坤城兒子說，這首歌，叫做《心肝寶貝的新歌》，是以父親李坤城的角度，表達對兒子們的愛與思念。

另外，李坤城兒子也獨家提供《ETtoday新聞雲》他兒時由年輕的李坤城照顧的珍貴相片，李坤城對著搖籃內、懷中的他，露出充滿關愛的微笑，也曾戴著酷酷的太陽眼鏡、帶他到海邊玩耍，這些畫面，都是他與父親李坤城最寶貝的回憶。

▲▼ 。（圖／李坤城兒子提供）

▲▼李坤城兒子提供珍貴畫面。（圖／李坤城兒子提供）

▲▼ 。（圖／李坤城兒子提供）

《心肝寶貝的新歌》歌詞如下：

Verse 1:
寶貝啊，你長大了，
時間匆匆流逝，讓人無法停歇，
想留住你那純真笑容，
但時光卻已不可撤消。
Chorus:
心肝寶貝，我們的時間，
像風一樣，匆匆而過，
但愛卻永不褪色，
你是我心中的永恆。
Verse 2:
寶貝啊，你走出去，
學會了如何去愛，如何去珍惜，
希望你也能夠記得，
那個曾經有個人，深愛著你。
Chorus:
心肝寶貝，我們的時間，
像風一樣，匆匆而過，
但愛卻永不褪色，
你是我心中的永恆。
Bridge:
當我老了，走到生命的盡頭，
也不會忘記，那個曾經讓我心動的模樣，
寶貝啊，我們的愛不會消失，
永遠都會在心中，永恆不變。
Chorus:
心肝寶貝，我們的時間，
像風一樣，匆匆而過，
但愛卻永不褪色，
你是我心中的永恆。
Outro:
寶貝啊，你長大了，
但你永遠都是我的心肝寶貝。

李坤城兒子說，雖然父親是專攻寫台語歌詞，AI尚沒有寫出台語的能力，但這是他用過最有感動、最有溫度的一次ChatGPT應用。

▲▼ 。（圖／李坤城兒子提供）

▲▼ 。（圖／李坤城兒子提供）

▲▼ 。（圖／李坤城兒子提供）

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