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搶青年票！　藍綠白出奇招

不讓柯文哲（右圖）青年票獨走，綠營（中圖）和藍營（左圖）各自出招搶攻青年票。（國民黨、總統府、民眾黨提供）

▲不讓柯文哲（右圖）青年票獨走，綠營（中圖）和藍營（左圖）各自出招搶攻青年票。

圖文／鏡週刊

2024大選腳步漸近，青年選票成為兵家必爭之地，綠藍白3黨均努力向青年招手，賴清德接掌民進黨主席後，頒布「3、6、12」的青年工作目標，力求擴大青年軍陣容、打入異溫層。國民黨主席朱立倫則著手整合黨內各成派系的青年組織，並透過智庫在青年族群中「獵人頭」，找尋適合參政的人選。民眾黨的政黨組成與支持族群本就較年輕化，持續透過空戰保持黨主席柯文哲的曝光，下半年柯並將前進校園與青年接觸。

一名綠營高層表示，台灣也已經不是民主對抗專制的二元社會，當下的年輕人關心民主化後陸續產生的議題，如貧富差距、性別平等、環境土地等，新時代會有新的認同，價值分歧就在這裡。民進黨的青年政策，重要的是「不要那麼媚俗」，而是負責任對台灣土地、人民提出對的方向。

▼朱立倫整合國民黨各青年團體，並成立青年事務委員會為黨內一級單位。

朱立倫整合國民黨各青年團體，並成立青年事務委員會為黨內一級單位。（國民黨提供）

賴清德就任後，頒布「3、6、12」青年工作目標，目前130餘名國務青，希望今年「人數倍增」至300人。賴並要求黨部延伸觸角，打進60個異溫層群組。此外，針對年輕民代、幕僚開設至少12場工作坊，串聯黨內青年。

▼青年選票左右總統選戰勝負，各黨無不使出渾身解數爭取支持。

青年選票左右總統選戰勝負，各黨無不使出渾身解數爭取支持。（總統府提供）

今年3月國政基金會（國民黨智庫）在執行長柯志恩的帶領下，也再度籌組另一全新平台「大勢Big Things」，主要對外與民間社團、NGO或NPO接觸，讓藍營向外覓才。

國民黨更任用了台中地方青年團體「藍青挺」創辦人鄧凱勛，為國民黨青年團執行長。鄧凱勛表示，國民黨向來被認為鮮少在中南部扎根，也缺乏年輕人的支持，而他出身台中，希望能把這樣的印象扭轉，帶領青年團走出雙北向中南部發展。

▼民眾黨透過空戰，持續維持柯文哲（右）的人氣熱度。

民眾黨透過空戰，持續維持柯文哲（右）的人氣熱度。（翻攝yahoo!tv學長姐開Y掛）

民眾黨主席柯文哲已宣佈投入2024大選，民眾黨要角表示，未來在陸戰上，將持續安排柯前進校園與年輕人互動，並在空戰上將柯各種演講、對談場合的金句，後製成影片在社群發酵，讓柯在年輕族群不只有保溫，還能再擴大領先。

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