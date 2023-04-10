台人超常把「1字」掛嘴邊！她喊不喜歡：有種不耐煩的感覺

▲很多人都常說「蛤」。（示意圖／記者李佳蓉攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

不論是面對面聊天，還是傳訊息，很多人都常會說「蛤」。近日就有網友發文表示，他身邊有不少女生愛把「蛤」掛在嘴邊，為什麼這麼多人愛說「蛤」？貼文曝光後，也引發底下網友熱烈討論。

這名網友在Dcard上，以「為什麼女生愛說『蛤』」為題發文，提到他身邊有不少女生都愛把「蛤」掛嘴邊，男生反而比較少。他也說，除了「蛤」之外，也有不少人常說「有沒有」，像是「蛤？你有沒有搞錯」。

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貼文曝光後，底下就有男網友表示，「蛤？可是我也會說欸」、「蛤啊？不分男女好嗎」、「糟糕，我超常說『蛤』的」、「蛤，不就只是個語氣詞嗎？我也很常用啊」、「我會用呀」。

還有些網友透露自己說「蛤」的原因，「『蛤』是我下意識會說的，是因為我還沒有辦法反應過來，所以我會先說『蛤』回應，再思考一下」、「我如果打字打『蛤』，情況會是對方講話很白痴的時候，想讓他自己再審視一遍自己到底說了什麼」、「就傻眼和當下聽不懂啊」。

不過，也有些網友則表示，「討厭那種明明有聽到又硬要『蛤』的」、「超不喜歡別人跟我說『蛤』的，有種不耐煩的感覺」、「很多一個字『蛤』，真的很受不了，尤其在職場上的時候」、「有點粗魯，而且沒禮貌」。