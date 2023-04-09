柯文哲抵達紐約機場　支持者接機狂喊：「柯總統」比想像年輕

▲民眾黨主席柯文哲抵達美國紐約，獲「大紐約區柯P之友聯誼會」支持者歡迎。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲備戰2024總統大選，台灣時間4月8日下午啟程訪美、9日上午抵達紐約，多名「大紐約區柯P之友聯誼會」支持者到場接機，大喊「柯總統」加油打氣，還驚呼「比我們想像中年輕好多」。面對外界認為他現在造型不一樣、很帥，柯文哲先是愣了2秒後說，「這要花錢維護」，到明年總統大選後就不維持了。

柯文哲於台灣時間4月8日下午5時30分搭乘華航CI12班機前，並於4月9日上午抵達目的地紐約，正式展開為期20天的訪美行程。柯文哲8日現身桃園機場時，明顯與之前穿著打扮不一樣，除了頭髮找來前台北市副市長黃珊珊的朋友修剪，也不見過往的招牌高腰褲，獲得許多網友的稱讚。

柯文哲於台灣時間9日抵達紐約時，被問到很多人認為現在造型很帥？柯文哲先是愣了2秒，接著說「我這⋯這要花錢維護。」而柯文哲辦公室發言人陳智菡建議，要維持這個造型，不然錢就白花了；柯文哲則笑稱，自己會維持到2024年1月13日總統大選，之後就不維持了。

另外，柯文哲也提及自己帶的行李不多，只有帶1個大行李箱、2個隨行提袋，且在飛機上吃了2顆安眠藥，「所以沒有覺得怎麼樣。」