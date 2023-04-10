被逼考公職！她連5年落榜挨罵「沒出息」崩潰了　幻想自己是局長

▲女子因接連受到落榜打擊而精神失常。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

中國古典小說《儒林外史》中的人物范進是一名熱衷科舉功名的貧寒老童生，從20歲開始應考到54歲，才勉強考中秀才，後來想繼續考舉人，岳父胡屠戶不但不願意伸出援手、提供幫助，還對范進蔑視、羞辱，最終金榜題名，卻一度發狂。大陸一名女子畢業後被父母逼著考公職，卻連5年落榜，最後精神分裂，宛如「范進中舉」真實版。

《鳳凰周刊》報導，四川一名女子畢業後一直沒有找工作，原因是父母一直強制讓她考公務員，但是女孩考了5年也沒有成功考上。在接連的失敗打擊之下，女孩承受不住了，從去年開始出現一些異常行為，最近和家人對話也經常答非所問，揚言自己是局長。醫生檢查後，確診該女子患了精神分裂症。

據了解，父母在女兒連續5年的應考期間，不僅沒有提供精神上的支持，反而給予極大壓力，其中母親更是在她連連落榜的情況下，多次惡言相向，痛罵女兒「沒出息」，以為用打擊、威脅等負面方式刺激，女兒就會更加發憤圖強，未料卻造成反效果，留下難以反轉的傷害。

外界分析，好端端一個姑娘被逼得斷送了一生，這樣的結果難道就是家長要追求的嗎？聯想到近年來的考公熱，多少人如癡如醉只為了一個體制內的身份，也許不僅僅是這個姑娘病了，也不僅僅是她的家人「病」了，是整個社會都得「病」了。

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