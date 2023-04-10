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才剛交往「偷吃前女友」！尪婚後捐腎救她　人妻陷兩難：該原諒嗎

人妻因老公毅然決然捐腎救命，苦惱該不該原諒他的偷吃行徑。（示意圖／翻攝自pexels）

▲人妻因老公毅然決然捐腎救命，苦惱該不該原諒他的偷吃行徑。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

感情中最忌諱偷吃，但如果遇上另一半這舉動，該不該分開勢必很兩難！一名人妻發文表示，與老公結婚半年後，對方才坦承曾在交往期間偷吃前女友，讓她始終心存芥蒂，沒想到後來健康出了問題，老公竟毅然決然捐腎給她，讓她不知是否該原諒對方的渣男行徑。

人妻在Dcard發文表示，交往2年便與老公共組家庭，直到半年後對方才向她坦承，才剛交往第1個月就跟前女友上床，但事後覺得愧疚，從此就與前任斷絕所有聯絡，即使老公對她百般溫柔體貼，她還是難以釋懷，「當我知道時晴天霹靂，覺得自己的後半生都毀了，嫁給一個善於做表面功夫的渣男！」

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人妻透露，她得知此事後提出離婚要求，但對方不肯答應，2人關係也因此降至冰點，怎料婚後第3年她的健康突然亮起紅燈，「我因為生病需要換腎，老公不捨我洗腎，毅然決然要捐腎給我，且奇蹟似地竟然匹配成功」，如今已移植成功1年了，左右為難的她只好向網友求助，「若發生在你們身上，是否會選擇全然去接受老公過去所做過的事，從今往後不再提起呢？」

貼文曝光後，引起網友一面倒留言勸和，「如果是我，看到他都願意捐腎了，我好像會真的原諒他欸」、「肯坦承就贏過很多人了，他本來可以把秘密帶到墳墓的，加上捐腎可以了啦」、「如果妳不能接受，當初也不要接受他的腎吧，寧可自己繼續洗腎」、「我會接受啊，我男友現在有腎病，我也不敢捐給他啊。」不過也有人表示，兩者無法相提並論，「我會分開看，出軌我會問自己還愛他嗎，捐腎我願意一輩子感謝他和養他。」

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