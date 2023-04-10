李坤城癌逝被酸爆！她感嘆「爺孫戀做錯什麼」：你怎知別人不幸福

▲部分網友對李坤城爺孫戀的言論，讓兩性作家艾姬看了相當不以為然。（圖／翻攝自李坤城、林靖恩臉書）

圖文／CTWANT

知名作詞人李坤城日前因大腸癌辭世，享壽66歲。但外界除有緬懷這位替鳳飛飛、羅大佑填詞的傳奇音樂人聲音，卻也不乏批判他生前與小40歲女友林靖恩「爺孫戀」的言論，這令兩性作家艾姬不禁感歎：「這兩個人到底做錯了什麼呢？」

艾姬今（10）日在臉書「我是艾姬-情癒撩慾系作家」發文直言，拆散爺孫戀的是不可控的生命，而不是外界的眼光及不可饒恕的愛。她每次看到相關新聞的留言，總是在思考李坤城和林靖恩到底做錯了什麼，因為「如果是誘拐，17歲的女孩有一定判斷力了吧？而且怎麼樣可以延續10年的愛情呢」？

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艾姬表示，如果是為錢，女方大可以找條件更好的對象，且即使父母難以接受，但這個世界本來就存在各種愛的形式，「只是你不知道而已」。她也以自己的原生家庭為例，表示爸媽的年齡差距雖不到爺孫程度，但也相差了22歲。

艾姬強調，她在家庭教育下，懂得不以世俗刻板印象去批判別人的愛情和人生，也見證了父慈子孝兄友弟恭、3個子女各自擁有工作與家庭，每個都結婚10幾20年的家庭發展與茁壯。她想告訴質疑爺孫戀的網友們，「你怎麼知道別人做不到、不幸福、不快樂呢」、「當你成天找別人毛病，忙著用負面語言揣測批評別人家務事的你，肯定是最不快樂的人啊」！

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