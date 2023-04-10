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醫療證明不夠？要求植物人「本人到場才能免役」　泰軍官引眾怒

醫療證明不夠？要求插管植物人到場判斷「兵役豁免」　泰誇張軍官引眾怒

▲ 一名母親為了幫植物人兒子免役，竟被軍官要求將兒子帶到徵兵中心給軍官檢查。（圖／翻攝自pptvhd36）

圖文／CTWANT

泰國當地有著嚴苛的兵役制度，就算是變性人也必須要參與抽籤。而日前當地一處徵兵現場就出現誇張的場景，在抽籤地的軍官要求下，一位插管的植物人被迫由母親搭著救護車送達現場，目的就只是要軍官與醫護人員「親眼」判斷無法當兵，即便在此之前，該名母親已經提出小孩的醫療證明，但卻不被軍官採信。而整起事件曝光後，這些誇張的行為引發網友憤怒，肇事的軍官也才公開道歉。

根據泰國媒體報導指出，一名21歲男子的母親表示，自己的小孩於2022年4月因為騎車發生車禍，腦袋因此重傷陷入植物人狀態，現在只能靠著呼吸器與鼻胃管維生。而在面臨泰國當地的兵役抽籤時，該名母親就帶著兒子的醫療證明前往抽籤現場說明。

沒想到就在母親已經強調自己兒子陷入昏迷、無法抵達抽籤現場時，現場的軍官卻強硬的表示依照法律而言，該名母親的兒子無論如何都必須抵達現場，以利軍官「當場」宣布他免於徵兵。但現場軍官也向該名母親表示，也可以在每年徵兵的時候，提出書面申請要求推遲徵兵。

之後該名母親也曾致電聯繫徵兵處的高級官員，沒想到該名高級官員竟然建議該名母親「叫救護車將兒子送往徵兵中心，這樣徵兵委員會就能夠進行審查，當場批准豁免兵役」。

最後該名母親只能無奈地叫救護車，將早已陷入昏迷、靠著插管維生的兒子送到徵兵現場。現場醫護人員則是僅花了10分鐘的時間，就向軍官表示該名男子無法服兵役。

整起事件曝光後，軍官冷血且誇張的態度引發當地社會討論。泰國軍方於9日對外發表聲明，泰國第三軍區發言人Rungkhun Mahapanyawong正式道歉，更表示之後如果有役男因為健康因素無法前往徵兵中心的話，役男的父母可以通知徵兵委員會，接著提供相關資料進行佐證，屆時委員會就會派人進行家訪，確認屬實之後就會頒發豁免證書。

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