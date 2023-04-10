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12星座周運出爐！巨蟹整體運勢最好、射手天蠍愛情運旺盛

（示意圖／unsplash）

▲4月10日至4月16日的12星座運勢。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

時序來到4月的第3周，由占星女王艾薇所經營的浩瀚占星也分享了4月10日至4月16日的12星座的運勢，其中巨蟹座在整體運勢與事業運方面都十分不錯，而射手座、天蠍座在本周的愛情運也是十分旺盛。《CTWANT》也提醒各位讀者，艾薇的星座運勢主要是以上升星座來判斷，但各位讀者仍然可以依照自己的太陽星座來做參考喔。

上升／太陽星座：白羊座

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心情天氣：多雲偶雨

整體運    ★★★

愛情運    ★★★

事業運    ★★★

金錢運    ★★

運勢分析：你在本周會充滿著活力，對許多事情都有很強的好奇心，有著想要探索新事物的慾望。與家人相處的時候，雖然有些意見不合的狀況，但只要你調整自己的說話模式，將能維持家庭的和諧。人際關係上有著很棒的異性緣，不過也要注意別讓自己的感情關係太過複雜了，將可以避免不必要的麻煩。

上升／太陽星座：獅子座  

心情天氣：燥熱

整體運    ★★★

愛情運    ★★

事業運    ★★★

金錢運    ★★

運勢分析：你最近心情容易有煩躁的感覺，因此說出來的話也就容易傷人，所以建議你說話要三思，才能保持和諧的氣氛。近期的工作量會持續高壓的狀態，因此不適合晚睡，或做太多影響睡眠品質的事情。出門在外也要多加小心，才能避免車關。財運上，要謹慎花費才能避免自己受騙上當。

上升／太陽星座：射手座  

心情天氣       悶熱

整體運    ★★★

愛情運    ★★★★

事業運    ★★★

金錢運    ★★

運勢分析：最近讓你煩躁的事情不少，特別是當未來的方向不是很確定的時候，不過你很快的又會讓自己保持良好的心態。與情人相處的時候，會因為安全感或價值觀的關係而多有不滿或爭吵的狀況，會建議你不要跟著對方的情緒起舞。桃花的部分雖然旺盛，但是很多只是浮雲。最近使用器械要多加小心，才能避免血光之災。

上升／太陽星座：金牛座  

心情天氣：晴時多雲

整體運    ★★★

愛情運    ★★

事業運    ★★

金錢運    ★★

運勢分析：個性溫和的你，最近會因為被人冒犯而有火大的感覺，對外人可能脾氣發完就沒事了；對內時，你就需要避免爭吵或冷戰，這樣才不會讓自已沒台階下。人際關係上則須要避免朋友之間的借貸，這樣才能減少不必要的麻煩。單身的朋友則需要保持警覺與理性，才不會因為太快投入感情而讓自己有受傷的感覺。

上升／太陽星座：處女座  

心情天氣       大雨

整體運    ★★

愛情運    ★★

事業運    ★★

金錢運    ★★★

運勢分析：最近的你會很想探索新世界，可對於神秘的事物、投資理財、料理之類的東西很感興趣。投資理上方面，你需要規劃長期投資的策略，有很好的執行力時，都能得到不錯的回報。工作上，你與同事相處時需要有耐心，因為你常常會需要當他們的救火員。感情上能夠得到情人的支持，同時也別忘多稱讚對方喔！

上升／太陽星座：摩羯座  

心情天氣：多雲陣雨

整體運    ★★★

愛情運    ★★

事業運    ★★★

金錢運    ★★

運勢分析       你最近是蠟燭兩頭燒，家庭與工作都讓你忙碌不堪。與人合作時也比較容易產生爭執，你需要適度的紓壓，才不會被隱形的壓力壓垮了而不自知。感情方面，可能會與過去心儀的對象或前任再度連繫；與情人相處上可以多展現出自己浪漫的那一面，這樣才能享受戀愛的快樂。

上升／太陽星座：雙子座  

心情天氣：晴時多雲

整體運    ★★★

愛情運    ★★

事業運    ★★

金錢運    ★★

運勢分析：你在本周的財運相當不錯，不過也需要注意因為心情的問題而過度消費。工作上與同事之間合作無間，同時你容易成為先鋒隊或想在工作上有創新的表現。此外，近期的社交活動滿多的，也會遇到對你有幫助的貴人。感情上會有曖昧的機會，不過這關係可能來的快去得也快，別過度沉迷，保持冷靜。

上升／太陽星座：天秤座  

心情天氣：雷陣雨

整體運    ★★

愛情運    ★★

事業運    ★★

金錢運    ★

運勢分析：本週工作運的部分，請留意工作與職場的過勞阿！你不僅要解決職場與客人的疑難雜症，又遇到好勝與好強的同事，不僅使得關係緊張。此外，你也將要處裡上司的指派的工作有講話直接而衝突的情況，可謂是挑戰很多的一週。總之，提醒你要注意自己的情緒釋放，也要放慢腳步。

升／太陽星座：水瓶座  

心情天氣：多雲

整體運    ★★★

愛情運    ★★

事業運    ★★

金錢運    ★

運勢分析：本週你的工作運勢可能會比較艱苦，需要多做溝通，也需要撐住內心。與同事和下屬可能會有立場不同而產生意見分歧。在這種情況下，建議你要表達自己的立場，並協調公司內部的組織可以執行的部分，這是一項挑戰，但也很重要。在戀愛方面，單身者可能會有些苦悶，因為沒有勇氣表達自己的心意。對於穩定的關係，彼此的生活可能會比較平淡。

上升／太陽星座：巨蟹座  

心情天氣：晴時多雲

整體運    ★★★★

愛情運    ★★★

事業運    ★★★★

金錢運    ★★

運勢分析：你在本周的情緒特別受到他人的影響而有起伏不定的狀況，正是因為如此，當你感覺自己情緒上來的時候，會建議你先離開當下的情境，等情緒比較平穩之後，才回來處理問題。戀愛方面，你容易引起別人的好感，但你卻似乎對進一步的發展沒有興趣，這可能會讓對方感到有些失落喔！

上升／太陽星座：天蠍座  

心情天氣：多雲

整體運    ★★★

愛情運    ★★★★

事業運    ★★

金錢運    ★★★

運勢分析：爆肝的狀態依舊，你需要留意過勞與職場疲勞的情況。此外，溝通部分也需要特別留意，盡量避免與人發生衝突，以避免對情緒造成負面的影響。同時，近期容易遇到交通問題，會建議你外出時的時間要提早。近期桃花相當不錯，在決定感情的方向之前，你需要先想清楚自己要的是什麼，才能得到比較好的結果。

上升／太陽星座：雙魚座  

心情天氣：陣雨

整體運    ★★★

愛情運    ★★

事業運    ★★★

金錢運    ★★

運勢分析：本周你的財運狀況不錯，有許多花錢的機會，讓你感到很開心。此外，你也有不錯的財運，建議好好把握這個時機。在工作方面，你的能力展現得很好，做事情也很有效率，讓主管對你的表現印象深刻。感情方面，你可以積極主動一點，去親近自己喜歡的對象，要好好把握這個機會。

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