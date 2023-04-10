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爺孫戀李坤城大腸癌病逝　醫曝7徵兆：最後1種發現常是中晚期

記者黃翊婷／綜合報導

67歲音樂作詞家李坤城與小40歲的伴侶林靖恩交往剛滿10周年，卻在8日因大腸癌病逝。大腸直腸肛門外科醫師黃郁純表示，大腸癌有7大徵兆，包含貧血、體重減輕、腹痛腹脹、嘔吐、長期便祕、糞柱變細、無症狀，其中最後一種最可怕，患者發現症狀時通常已經是中後期了。

▲李坤城大腸癌病逝。（圖／翻攝自臉書／李坤城）

▲李坤城大腸癌病逝。（圖／翻攝自臉書／李坤城）

林靖恩9日深夜透過臉書證實李坤城過世的消息，她表示，「昨日（8日）晚間8：21的事，住院滿7個月，到最後都得聽我碎念。十年一刻，一刻三個時辰。折磨他了。願能7日後再說。愛你們。」李坤城的兒子9日也曾在臉書發文表示，「他躺在病床上奄奄一息」、「願天上的阿爸好好看照阿爸」。

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▲南投縣免費提供癌症篩檢服務，呼籲民眾別輕忽大腸癌警訊。（圖／南投縣政府提供）

▲醫師建議50歲以上民眾應定期接受糞便潛血檢測或大腸鏡檢查。（圖／南投縣政府提供）

國健署去年12月29日公布最新癌症登記報告，大腸癌連續15年被列為國人10大癌症死因之首，其次依序為肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌（含口咽、下咽）、攝護腺癌、甲狀腺癌、胃癌、皮膚癌、非何杰金氏淋巴瘤。

大腸直腸肛門外科醫師黃郁純曾提到，大腸癌有7大徵兆，詳細如下：

1、貧血：通常跟大便出血合併出現，會伴隨頭暈。
2、體重減輕：伴隨沒食慾，若有同步有第3、4、5症狀要更小心。
3、腹痛腹脹：若莫名腹痛持續數日，且疼痛位置固定。
4、嘔吐：大腸癌腫瘤壓迫腸道造成腸阻塞引起的嘔吐。
5、長期便祕：要留意會跟一般的便秘搞混。
6、糞柱變細：癌腫環狀生長者，導致腸腔縮窄，多為早期表現。
7、無症狀：大腸癌前期很多人無感，而這也是可怕之處。

黃郁純提醒，50歲以上的民眾最好定期接受篩檢，包括糞便潛血檢測或大腸鏡檢查，若有長期抽菸、喝酒或自覺飲食習慣不太好的人，建議35歲以上就可以開始定期檢測，因為大腸癌可怕的地方在於，當發現症狀時通常已經是中後期了。

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